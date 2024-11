- Jeg vil være en moderne leder

KOMMENDE NORDISK DIREKTØR FOR TYSK TRANSPORT- OG LOGISTIK-KONCERN:

Torsdag 21. november 2024 kl: 13:24

Efter 23 år hos Dachser overtager Peter Hut 1. februar næste år rollen som Managing Director for Dachser Nordic.

Fremtidsorienteret ledelse



Vækstmuligheder i Norden

Af: Redaktionen - Jeg havde aldrig forestillet mig en lang karriere i logistikbranchen for at være ærlig. Men der var noget ved det dynamiske og stadigt skiftende arbejdsmiljø, der fangede mig. Jeg har aldrig haft en kedelig dag på arbejde, siger Peter Hut.Sommerferierne under studierne tilbragte han med en praktisk lektion i logistik med fysiske opgaver som læsning og losning af lastbiler. Mens han afsluttede sin kandidatgrad i International Business Development, fik han værdifuld erfaring på Dachser's terminal. Kombination af akademisk ekspertise og praktisk indsigt lagde et solidt fundament for en karriere inden for logistik.- Efter eksamen påbegyndte jeg en toårig periode på Dachser's hovedkontor i Kempten i Tyskland med fokus på nordisk støtte. Det blev efterfulgt af en seks måneders mission i London om at etablere en ny filial, fortæller Peter Hut.Da Dachser overtog Haugsted-koncernen kom Peter Hut tilbage til Norden. Her begyndte en periode med skiftende roller og ansvarsområder i Danmark, Sverige og Norge. I de følgende år påtog han sig flere nøgleroller i hele regionen, hvor han aktivt hjalp med at styrke Dachser's position. Gennem succesfulde omstillinger og gode økonomiske resultater i Stockholm og Göteborg demonstrerede han sin evne til at levere resultater, hvilket førte til hans udnævnelse til General Manager for Hvidovre i 2018.Hans karriere nåede et foreløbigt højdepunkt i 2022, da han blev udnævnt til Country Manager for Danmark. Fra 1. januar 2025 overtager han rollen som Managing Director for Dachsers nordiske organisation efter René Sidor, der går på pension.- Selvom Dachser stadig er relativt ukendt i Norden, er jeg overbevist om, at vi tilbyder et solidt produkt, der opfylder markedets behov. Jeg ser frem til at præsentere dette for et bredere publikum i de kommende år og til at styrke vores tilstedeværelse i regionen, siger Peter Hut.Da han startede hos Dachser, havde selskabet blot en enkelt én filial i Danmark - i Kolding. I dag er virksomheden vokset til 11 filialer fordelt over hele Norden. Som leder af den nordiske organisation har Peter Hut et klart mål for alle medarbejdere - at skabe en arbejdsplads, hvor folk ikke blot arbejder, men også trives.Han bidrager til et inkluderende miljø, hvor kreativitet kan udvikles, og innovation har mulighed for at vokse. "Hver stemme tæller" er hans mantra, og han lytter aktivt til medarbejderne, overbevist om at de bedste idéer ofte kommer fra uventede kilder.Selvom han betragter jobbet som meningsfuldt, er det klart for ham, hvad der virkelig betyder mest.- Familien er det vigtigste for mig. Jeg sætter stor pris på balancen mellem arbejde og fritid, og jeg elsker at tilbringe tid sammen med mine børn og min familie. Og når de er gået i seng, kan jeg lægge mig ned på sofaen og se Netflix, siger den kommende Managing Director for Dachser Nordic.Der er også et stærkt familieforhold, som har inspireret Peter Hut til at blive den, han er i dag. Spørger man ham, hvem hans største rollemodel er, svarer han uden tøven:- Det er min far. Han lærte mig vigtigheden af empati og ydmyghed.Dachser er en af Europas store logistikleverandører inden for stykgods, men Peter Hut er klar over, at Dachser Nordic stadig er i en vækstfase. Målet er en højere kendskabsgrad, men vigtigst af alt - at fortsætte med at levere et godt produkt til kunderne. Han lægger stor vægt på at lære af dygtige medarbejdere og mener, at det er en vigtig faktor bag den positive udvikling i Norden for logistikvirksomheden.Med sine mere end to årtier i Dachser har han altid troet på kvaliteten af virksomhedens tjenester.- Dachser har et robust logistiknetværk, der giver virksomheder ro i sindet og et lavere stressniveau. Vi har kompetente medarbejdere og solide systemer, der sikrer en pålidelig drift, siger han og fremhæver pointen - work smarter, not harder.- Med et robust system, der dækker hele Europa, giver vi vores kunder mulighed for at optimere deres forsyningskæde og reducere kapitalomkostninger ved at minimere lagerbeholdningen og sikre rettidige leveringer. Ved at reducere lagerbeholdningen og risikoen for skader eller forsinkede leveringer frigør vores løsninger kapital, der kan bruges til smartere investeringer. Derudover kan vores dygtige personale og lokale kundeserviceteam altid yde support og assistance, hvis der opstår uforudsete situationer, siger han med en rolig overbevisning.