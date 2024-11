Fransk trækker kørte fire stjerner hjem i sikkerhedstest

Torsdag 21. november 2024 kl: 11:51

Sikker kørsel: Overvågning af bløde trafikanter, overvågning af førertræthed, udsyn (både direkte og indirekte) og køretøjsassistance (for eksempel hastighedsassistance)

Kollisionsforebyggelse: Frontalkollisioner (bil, fodgænger og cyklist), manøvrekollisioner ved lav hastighed samt kollisioner ved vognbaneskift

Efter en eventuel kollision: Vurdering af redningsinformation

Sikker kørsel: 72 procent

Kollisionsforebyggelse: 70 procent

Systemer efter eventuel kollision: 80 procent

Seat Belt Warning

Driver Attention Support

Advanced Vision System

Speed Limiter

ACC + Stop & Go

Front detection & Automatic Emergency Braking System

Lane Keeping with Corrective Steering

her:



Syv lastbilproducenter har fået tjekket sikkerheden





Euro NCAP's samlede test kan findes her:







Interesserede kan læse mere om Euro NCAP's test af lastbiler

Af: Redaktionen Euro NCAP, der er en europæisk testorganisation, som siden 1997 været målestok inden for køretøjssikkerhed, har i år for første gang testet tunge køretøjer - og offentliggjort test af i alt ni lastbilmodeller. Hvor Volvo Trucks fik tildelt fem stjerner for Volvo FH Aero og Volvo FM, fik Renault Trucks' to-akslede Renault Trucks T-trækker, der har mange komponenter til fælles med Volvo FH og Volvo FM, fire stjerner, hvilket placerer den blandt de sikreste lastbiler på markedet.Renault Trucks benytter de fire stjerner til at fremhæver, at man prioriterer sikkerhed som kernen i aktiviteterne og designer lastbiler med et klart mål: at reducere risici og sikre et mere sikkert trafikmiljø.Derfor bød Renault Trucks sikkerhedstesten for tunge køretøjer velkommen, da det er en ny mulighed for at forbedre sikkerheden yderligere for både chauffører og med-trafikanter.Euro NCAP's sikkerhedsvurdering af tunge køretøjer var baseret på en vurdering fra en til fem stjerner og dækkede tre hovedområder:Renault Trucks T opnåede fire stjerner og en samlet score på 74 procent fordelt som følger:I sin vurdering fremhævede Euro NCAP Renault Trucks T’s avancerede køreassistentsystemer, der leverer et højt sikkerhedsniveau allerede i standardkonfigurationen. Køreassistentsystemerne inkluderer radarer, der registrerer udsatte trafikanter rundt om køretøjet og advarer med både lyd- og lyssignaler, samt et blindvinkelkamera i passagersiden. Den adaptive fartpilot med stop-and-go-funktion styrer automatisk stop ved køkørsel, mens advarsels- og vognbaneassistentsystemer sikrer stabil og sikker kørsel. Automatisk nødbremse forebygger kollisioner.Renault Trucks T er også udstyret med kamerasidespejle, der er mere kompakte end traditionelle sidespejle, hvilket øger chaufførens direkte udsyn og letter både manøvrering og overhaling. Kamerasidespejle giver forbedret nattesyn og vidvinkeludsyn, hvilket giver chaufføren et forbedert udsyn bagud til traileren.Certificeringstests af Renault Trucks T blev udført i Frankrig af det uafhængige laboratorium UTAC i overensstemmelse med Euro NCAP’s retningslinjer.Af de forskellige dataark over det testede modeller fremgår det, at Renault Trucks' T' fire stjerne kun gælder trækkere med følgende systemer:Lignenden forbehold er angivet ved de øvrige testede modeller.