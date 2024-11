Tysk trailerproducent levere dobbelttrailer-kombinationer til spansk transportfirma

Mandag 18. november 2024 kl: 13:59

Af: Redaktionen Dobbelttrailer-kombinationerne består hver at to S.BO Express tørlast-trailere med dobbeltdæk og plads til 66 paller koblet sammen af en dolly. Køretøjskombinationen EcoDuo, hvor en trækker kan spændes foran to almindelige trailere koblet sammen via en dolly, blev tilladt i 2014 og åbnede for en totalvægt på 72 ton for et Dobbelttrailer-vogntog.Furgo-Trayler har investeret i de 25 dobbelttrailer-kombinationer for at øge bæredygtigheden gennem brændstofbesparelser og reducerede CO2-udledninger ved at kunne transportere mere gods med færre trækkende enheder.Furgo-Trayler forventer også at kunne optimere sine logistikprocesser.Trailerflåden hos Furgo-Trayler består af 623 trailere, hvoraf Schmitz Cargobull har leveret omkring halvdelen.