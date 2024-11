Vognmand fra Tølløse kører ud med 750 heste til tunge læs

Mandag 18. november 2024 kl: 16:00



To crawler gear

Work Remote

Volvo Dynamic Steering

Hjørnekamera

New York-førerhusindretning

I-shift gearkasse

Fuld luftaffjedring

Sværgodstrækkeren er opbygget med rustfrie skabe og alu-afdækning hos FJ Lastvagnar i Hasslarp i Sverige. Lakering er udført hos AUMA i Frederikssund. Den sidste klargøring er udført af opbyggerteamet hos Volvo Truck Center Taastrup.



Af: Redaktionen Om den nye fire-akslede Volvo FH750 8x4-trækker:





Salgschef Peter Hansen fra Volvo Truck Center i Holbæk har stået for salg og levering af den nye Volvo FH750 til Jesper Thygesen A/S, der beskæftiger sig med maskintransport og særtransport/specialtransport først og fremmest for entreprenør-, skovbrugs-, landbrugs- nedrivnings- og genindvindingsbranchen.



