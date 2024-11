Leasingkonsulent ruller ud mod pensionen - en ny ruller ind

Mandag 18. november 2024 kl: 13:14

Af: Redaktionen

I forbindelse med udskiftningen af leasingkonsulenter vil Volvo Financial Services være vært ved en reception, hvor Volvo Financial Services vil takke Henrik Allesøe for hans indsats gennem årene og hvor der samtidig vil være mulighed for at hilse på Søren Errebo.









Afskeds- og velkomstreception, hvor kunder, samarbejdspartnere, kollegaer og venner af huset er velkomne, finder sted torsdag 5. december fra klokken 12.00 til 15.00 hos Volvo Truck Center Aarhus, der har adresse i Logistikparken i Brabrand.





























































Henrik Allesøe.









































































Søren Errebo.

