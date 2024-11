Hvem skal transportre godset i fremtiden

Mandag 18. november 2024 kl: 12:39

Af: Redaktionen

Kim Jørgensen, salgschef hos Dekra Midt/Nord skriver:





"Transportbranchen er en af de vigtigste grundpiller i vores samfund. Uanset om det drejer sig om levering af medicin, dagligvarer eller andre essentielle varer, så er transportsektoren limen, der binder vores samfund sammen. Men vi står overfor en stor udfordring, der aldrig har været mere aktuel end den er nu - for hvem skal starte lastbilerne om 10-15 år? Sådan spørger Kim Jørgensen, der er salgschef hos Dekra Midt/Nord i dette debatindlæg





Høj gennemsnitsalder præger vejtransporten

I dag er gennemsnitsalderen i transportbranchen alarmerende høj. Hver anden lastbilchauffør er over 50 år, og hver femte er over 60 år. Der er ingen tvivl om, at erfarne chauffører er afgørende for branchen, men med denne udvikling må vi spørge: Hvem skal tage over, når mange chauffører går på pension inden for få år? Hvis vi ikke får flere unge chauffører ind nu, risikerer vi, at branchen står stille. Det er på tide, at vi tager fat på denne udfordring nu.





Kilometer i benene og hænderne på rattet er vejen frem

En af årsagerne til, at branchen står overfor denne udfordring, er, at mange vognmænd tøver med at ansætte nyuddannede chauffører. Bekymringer om manglende erfaring, risikoen for skader og andre hypotetiske problemer får vognmænd til at vælge erfarne og aldrende chauffører frem for at give unge og nyuddannede en chance. Men hvad koster det at ignorere den næste generation? Er det værd at holde fast i de erfarne, når prisen kan være, at vi om få år vil stå uden nye chauffører?





Forestil dig, hvis alle vognmand i Danmark tog én ny chauffør ind hvert år - eller blot hvert andet år. Det kunne vende udviklingen og sikre, at den næste generation står klar til at overtage rattet.





Investér i fremtiden

Vi må tænke langsigtet og ikke kun fokusere på de kortsigtede udfordringer. Hvis vi giver de nyuddannede en mulighed for at få nogle reelle kilometer i benene og dermed erfaring bag rattet nu, kan vi sikre, at værdikæden fortsætter. Man bliver kun god til at køre lastbil ved at køre lastbil.

Sidemandsoplæring er en oplagt løsning, hvor de erfarne chauffører kan hjælpe de unge godt i gang og give dem de nødvendige færdigheder. Det er en vigtig investering i fremtiden, der vil gavne hele samfundet.





En bred branche, men hvem skal tage ansvar?

Transportbranchen er mangfoldig og har plads til alle - også dem, som måske ikke trives i et traditionelt bogligt miljø. For mange unge kan et lastbilkørekort være den korteste vej ind i branchen, og en stabil karriere. De har gåpåmod og er drevet af talent, evne og lyst. Det store potentiale kan branchen bære, men hvad holder vognmændene tilbage?





Vi skal stå sammen om at få flere unge chauffører ind i branchen og sikre, at hjulene også kører rundt om 10-15 år - for hele samfundet skyld! Hvad mener du, der skal til for at løse denne udfordring?"









Lidt om Dekra:

Dekra blev grundlagt i 1925 i Berlin og er oprindelig en forkortelse for Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein (Brancheorganisation for tyske bilproducenter). Dekra startede som en uafhængig organisation med det formål at højne sikkerheden i køretøjer og dermed på vejene

I dag omfatter Dekra's ydelser blandt andet køretøjsinspektion, ekspertvurderinger i forbindelse med forsikringsskader, rådgivning, industri- og bygningsinspektion, sikkerhedskontrol, test og certificering af produkter og systemer, vikarservices og uddannelse

Dekra har kontorer i over 60 lande og beskæftiger over 45.000 medarbejdere

I Danmark har Dekra især fokus på at hjælpe mennesker sikkert på vej gennem uddannelse og jobrettede indsatser - hovedfokus er på transportområdet

