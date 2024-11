Vognmandsfirma har overført en anhænger til hjembyen

Fredag 15. november 2024 kl: 10:49

Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil

Vridningsstabiliserede forstærkningsplader bagerst og ved tip-stempel

Justerbar i bagende til containere i længde af 6.000 mm til 6.500 mm

4 stk. pneumatiske låse monteret på tiprammen

Kel-Berg værktøjskasse i venstre side

Udvendig rullebredde leveret i 2.500 mm

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser

Lift på anden aksel

Lidt om vognmandsfirmaet P. Fournaise A/S i Fredericia:

Af: Redaktionen Om den nye overføringsanhænger:Den nye tre-akslede overføringsanhænger er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.P. Fournaise A/S blev etableret af Niels Fournaise i 1897, som en af de første vognmandsforretninger i Danmark. Virksomheden er fortsat ejet af Fournaise-familien og med femte generation ved rattet. Firmaet, der er kendt for sine orange lastbiler, beskæftiger i dag omkring 80 medarbejdere. P. Fournaise A/S er totalleverandør af ydelser og tjenester indenfor transport og miljø - og partner i Miljø Logistik A/S, der tilbyder landsdækkende affalds- og genanvendelsesløsninger.