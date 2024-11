Lastbilkran ragede for højt op

Fredag 15. november 2024 kl: 09:08

Af: Redaktionen Sammenstødet mellem kranarm og bro havde givet broen en del skader, så Rute 57 blev spærret i begge retninger. Teknikere fra Holbæk Kommune vurderede efterfølgende, at der var risiko for, at broen ville falde sammen og at den derfor skulle fjernes.





Ifølge Politiet på Midt- og Vestsjælland vil arbejdet med at fjerne broen stå på hen over weekenden.



