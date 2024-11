Royalt besøg fra Holland markerer en milepæl for CO2-lagring i Danmark

Onsdag 13. november 2024 kl: 15:09

Af: Redaktionen Mads Weng Gade, Landechef for INEOS Energy Danmark, og Edwin de Vries, ad­mi­ni­stre­ren­de direktør for Royal Wagenborg, underskrev aftalen, hvormed Ineos Energy køber et nyt Easymax CO2-transportskib, der er designet til at opfylde de højeste standarder for sikkerhed og effektivitet til brug for storska­la­trans­port af CO2, der skal lagres i Project Greensands CO2-lagringsanlæg i den danske del af Nordsøen.CO2-trans­port­ski­bet vil blive leveret af det hollandske maritime logistikfirma Royal Wagenborg.- Med Project Greensand er INEOS gået forrest, hvor vi har demonstreret sikker og effektiv lagring af CO2 i Nordsøens undergrund, og vi har en klar ambition om at etablere det første CO1-lager inden for EU inden 2026. Aftalen mellem Royal Wagenborg og INEOS er et meget vigtigt skridt mod etableringen af hele CCS-værdikæden i industriel skala, sagde Mads Gade.Samarbejdet mellem INEOS og Royal Wagenborg er ifølge David Bucknall, der er administrerende direktør for INEOS Energy, et gennembrud for opfyldelsen af EU's klimamål og tilvejebringer en praktisk løsning for storskala CO2-transport.- Manglen på dedikerede CO2-skibe har været en flaskehals for udviklingen af CCS-projekter i Europa. Samarbejdet mellem INEOS og Royal Wagenborg er et gennembrud for opfyldelsen af EU's klimamål og tilvejebringer en praktisk løsning for storskala CO2-transport, sagde David Bucknall, CEO for INEOS Energy.- Aftalen fremhæver INEOS', Royal Wagenborgs og regeringerne i Nederlandene og Danmarks engagement for at skabe en bæredygtig fremtid ved nedbringelse af CO2-udledning, fortsatte David Bucknall.Den hollandske Kong Willem-Alexander ledsages af en hollandsk er­hvervs­de­le­ga­tion under arbejdsbesøget i Danmark. Programmet for besøget er fokuseret omkring at styrke samarbejdet mellem Holland og Danmark inden for områderne brint og fremtidens energisystemer.- I dag var endnu et vigtigt skridt mod realiseringen af det enorme potentiale i Project Greensand og CO2-lagring i Nordsøen. Hvis alt går efter planen, vil CO2-lag­rings­ka­pa­ci­te­ten være omkring 8 millioner ton om året i 2030. Det er næsten en femtedel af Danmarks årlige udledninger. Dette vil være et væsentligt bidrag til at nå Danmarks ambitiøse klimamål - og forhåbentlig også til at gøre Danmark til en centralt europæisk CO2-hub. Det et ren win-win, når klimahandling og god forretning går hånd i hånd, sagde Anne H. Steffensen, der er administrerende direktør for Danske Rederier i anlednig af aftalen mellem INEOS Energy og Royal Wagenborg.









Som en del af det kongelige besøg i København deltog Kong Frederik X sammen med Kong Willem-Alexander af Holland i dagens begivenheder, hvor eksempelvis SAS underskrev en deklaration sammen med danske og hollandske virksomheder om grøn brint.





Om Project Greensand:

Project Greensand, der er ledet af INEOS Energy, har som mål at etablere Danmarks første storskala CO2-lagringsanlæg i den danske Nordsø

Project Greensand har som det første i verden demonstreret, at det er muligt at gennemføre sikker, græn­se­over­skri­den­de transport af CO2 til injektion i et udtømt oliefelt





Om INEOS Energy:

INEOS Energy arbejder på vegne af sine licenspartnere målrettet mod at starte CO2-lagring i Nordsøen i slutningen af 2025 eller begyndelsen af 2026. Projektet har til hensigt at lagre op til 400.000 ton CO2 årligt i den indledende fase med planer om at øge kapaciteten til op til 8 millioner ton årligt i 2030

Med fremtidige ud­vi­del­ses­pla­ner vil Project Greensand bidrage væsentligt til Danmarks 2030-klimamål ved at omfatte knap 40 procent af de nationale CO2-reduktionsmål.













© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.