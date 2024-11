Flyselskab bliver partner i brintsamarbejde

Onsdag 13. november 2024 kl: 11:35

Af: Redaktionen Partnerskabet blev officielt etableret på "The Dutch-Danish Forum on Hydrogen Cooperation" hos Dansk Industri. Det tværnationale initiativ har til formål at skabe Nordvesteuropa's førende grønne brint-hub ved at forbinde dansk brintproduktion med hollandsk efterspørgsel. Ved at styrke infrastrukturen for grøn brint sigter samarbejdet mod at øge efterspørgslen, sikre politisk opbakning og skaffe finansiering, så grøn brint kan blive en konkurrencedygtig energikilde i hele regionen.SAS er dedikeret til at indtage en proaktiv position i forhold til bæredygtig omstilling ved at samarbejde med tværnationale industrier for at sikre de nødvendige fremskridt.- Vi er meget glade og stolte over at være en del af dette partnerskab om grøn brint, som bringer os tættere på en bæredygtig fremtid for luftfarten. For at Europa kan nå sine klimamål og styrke energisikkerheden, er det afgørende, at både den offentlige og private sektor samt landene arbejder tæt sammen for at bygge et stærkt marked for grøn brint. Vi er forpligtet til at gøre vores del for at fremme reel fremgang, siger Anko van der Werff, koncernchef i SAS.