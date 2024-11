Pakkedistributør vil levere flere pakker med elektriske biler

Onsdag 13. november 2024 kl: 10:29

Fra 90 til 900 ladestandere inden 2035



© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Som en del af omstillingen har GLS Denmark indgået et samarbejde med energi-koncernen Norlys, der kan levere en komplet ladeløsning til både elektriske varebiler, firmabiler og fremtidige lastbiler. Den skalerbare løsning omfatter alt fra projektering til installation og vedligeholdelse, hvilket sikrer en stabil og effektiv ladeinfrastruktur.Med 1.300 varebiler på tværs af Danmark og daglige pakkeleveringer fra ni depoter er elektrificering af flåden afgørende for GLS og den grønne omstilling. Det reducerer ikke blot CO2-udledningen, men imødekommer også efterspørgslen efter emissionsfrie leveringsløsninger fra både erhvervskunder og private modtagere.- Med næste generations elektriske varebiler og en robust ladeinfrastruktur er vores omstilling til el-biler ikke længere et spørgsmål om "hvordan, men hvornår", siger Jacob Fischer, der er Head of Technology and International Operations hos GLS Denmark.Ambitionen for samarbejdet med Norlys er, at GLS i løbet af det kommende år har skaleret antallet af ladeudtag fra 90 til 250, og i 2035 skal antallet være vokset til 900 på tværs af virksomhedens danske placeringer, så pakkedistributøren kan indfri sit mål om nulemission i 2045. Den omfattende ladeinfrastruktur skal sikre, at chaufførerne møder ind til en fuldt opladet bil hver morgen.En del af løsningen indebærer, at GLS' distributionspartnere igennem avanceret software får mulighed for at lade deres el-varebiler om natten, hvor strømmen er billigst og grønnest.- Vi investerer i en komplet ladeløsning for at sikre, at vores elbiler kan udnytte deres fulde rækkevidde, så vi kan opretholde vores dag-til-dag leveringskvalitet på 99 procent i takt med, at vi omstiller flåden til el. Med samarbejdet med Norlys får vi sparring og rådgivning fra specialister til at sikre de bedste løsninger af det setup, siger Jacob Fischer.Norlys driver i dag over 2.500 aktive ladeudtag hos virksomheder over hele landet.- Skal vi i mål med den grønne omstilling, er det helt afgørende, at vi får transportsektoren med. GLS har en stærk position på det danske marked, og vi er glade for at være med til at muliggøre, at GLS kan levere danskernes pakker på el, siger Ellen Trolle, der er direktør for Norlys' ladestanderforretning.Størstedelen af GLS’ eksisterende ladestandere befinder sig i øjeblikket på GLS’ distributionscenter på Venusvej i Kolding, hvor 32 ladeudtag og to hurtigladere sørger for, at pakkedistributøren kan levere pakker med 100 procent el til modtagere i 12 postnumre i Sydjylland.