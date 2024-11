Transportvirksomhed testede lastbiler i samarbejde med tyske fagmedier

Tirsdag 12. november 2024 kl: 08:34

Specialiseret i transport af landbrugsudstyr



Af: Redaktionen Testen startede i juli 2021 hos Fehrenkötter, der har hovedsæde i Ladbergen i det nordvestlige Tyskland, og hvert køretøj skulle tilbagelægge i alt 400.000 kilometer. DAF XF 480 6x2 low deck markerede sig fra starten med pålidelighed og lave faste og variable omkostninger pr. kilometer. DAF'en blev efter tre års praktisk test kåret som vinder.- XF 480 viste sig at være uovervindelig i sammenligningstesten på grund af sin fremragende kombination af kvalitet, lave omkostninger og en konkurrencedygtig indkøbspris, siger Joachim Fehrenkötter, der ejer Fehrenkötter Transport & Logistik GmbH.- Det bidrog så til, at DAF blev kåret som den retmæssige vinder af vores praktiske test.Fehrenkötter Transport & Logistik GmbH blev grundlagt for 95 år siden og har hovedkvarter i den tyske by Ladbergen i Westfalen. Virksomheden, der har specialiseret sig i transport og distribution af landbrugsmaskiner i hele Europa, har en vognpark på 150 køretøjer, der hovedsageligt er low deck forvogne og trækkere, der gør dem i stand til at transportere det størst mulige landbrugsudstyr inden for lovens grænser.- Vi er stolte over, at DAF XF 480 blev kåret som vinder af ETM-Fehrenkötters sammenligningstest, siger Bart Bosmans, der er salgs- og markedsføringschef og medlem af bestyrelsen for DAF Trucks.- Det demonstrerer vores klasseførende præstation inden for transporteffektivitet og de laveste driftsomkostninger. I mellemtiden har vi introduceret vores komplette serie af New Generation DAF køretøjer, der sætter nye standarder for effektivitet, sikkerhed og chaufførkomfort. Med de nyeste innovationer, der blev introduceret på IAA i Hannover i september, er disse klasseførende lastbiler faktisk op til 13 procent mere brændstoføkonomiske end vores vinder af Fehrenkötters sammenligningstest, hvilket på perfekt vis illustrerer, hvordan vi fortsat leverer drivkraft til kundernes succes, siger Bart Bosmans videre.