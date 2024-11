Antallet faldt i oktober

NYREGISTREREDE TUNGE LASTBILER:

Torsdag 7. november 2024 kl: 11:31

Af: Redaktionen

Som det fremgår af nedenstående tabel over det faktiske antal nyregistrerede lastbiler og markedsandele for lastbiler over 16 tons totalvægt, er der sket en del ændringer i, hvor mange nye lastbiler, der forskellige mærker har fået registreret i oktober i år sammenholdt med oktober sidste år. Ud over, at Volvo Trucks har måttet overlade plads nummer et til Scania, har Mercedes-Benz måttet overlade trediepladsen til MAN. DAF har holdt fast i både placeringen som nummer fem og antal nyregistrerede lastbiler, mens Renault Trucks er rykket fra ottendepladsen til sjettepladsen. Iveco og Ford, der i oktober sidste år lå på en delt syvendeplads med hver tre, ligger i oktober i år henholdsvis nummer syv og otte.













Nyregistrerede lastbiler over 16 ton Mærke September September 2023 Antal Andel Antal Andel Scania 109 37,46 % 66 21,64 % Volvo 94 32,30 % 116 38,03 % MAN 35 12,03 % 28 9,18 % Mercedes-Benz 31 10,65 % 78 25,57 % DAF 9 3,09 % 9 2,95 % Renault 7 2,41 % 2 0,66 % Iveco 4 1,37 % 3 0,98 % Ford 2 0,69 % 3 0,98 % I alt 291

305







(Kilde: Biilstatistik.dk)

