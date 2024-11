Så røg den undskyldning - Busser og letbane kører oftere end mange tror

NOVEMBERKAMPAGNE I ODENSE:

Mandag 4. november 2024 kl: 11:07

Af: Redaktionen

For at visualisere kampagnens budskab har FynBus produceret en ny reklamefilm, der fortæller at "før plejede jeg at bruge den kollektive trafik som undskyldning, når jeg kom for sent på arbejde. Men nu kører der busser hele tiden. Så røg den undskyldning".





Filmen vises i biograferne i Odense, ligesom den spredes via sociale medier, samt på alle tilgængelige skærme i busser og på stoppesteder. Kampagnen bakkes tillige op af radioreklamer på byens kommercielle radiostationer, og endelig er der bygget en særlig kampagneside, der bakker kampagnen op.





Formålet er som altid at sprede kendskabet til den kollektive trafik og dermed bane vejen for flere kunder i såvel busser som letbane i Odense.





Kampagnen starter mandag den 4. november og kører november ud.





