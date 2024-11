Dansk rederikoncern opsiger aktiekøbsaftale med tyrkisk selskab

Mandag 4. november 2024 kl: 09:40

Lidt om Ekol:

Af: Redaktionen DFDS understreger, som DFDS også pegede på i april, at transaktionen var betinget af myndighedsgodkendelser og visse kontraktmæssige betingelser. Da disse "visse kontraktmæssige betingelser" ikke var opfyldt ved den aftalte tidsfrist, har DFDS opsagt aktiekøbsaftalen og som konsekvens gennemføres transaktionen ikke.Ekol Logistics er en førende tyrkisk transport- og logistikvirksomhed med hovedkontor i Istanbul, der transporterer varer mellem Tyrkiet og Europa med egne kontorer og faciliteter i 10 europæiske lande. Over halvdelen af transporterne er intermodale gennem kombinationer af vej, færge og jernbane, hvilket gør Ekol Logistics til den største kunde i DFDS' fragtfærge-rutenetværk i Middelhavet.Interesserede kan læse, hvad vi skrev om aftalen her på transportnyhederne.dk i april, da DFDS oplyste, at koncernen havde indgået aktiekøbsaftalen - klikVi har tidligere omtalt samarbejdet mellem DFDS og Ekol i følgende artikler:









Tyrkiske konkurrencemyndigheder har sagt ja til dansk transportkoncerns opkøb - 30-07-2023













© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.