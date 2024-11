Vognmand valgte en model, der var ny for sælgeren

Fredag 1. november 2024 kl: 11:57

Af: Redaktionen Bilen, der er den første af de nye D-Wide modeller, som er leveret fra Volvo Truck Center Viborg, har et skraldeskab fra NTM, som Stiholt Hydraulic A/S i Aalborg har leveret. Skabet er udstyret, så det fungerer i chaufførens hverdag - eksempelvis med et vægtsystem fra Poul Tarp i Randers.Volvo Truck Center i Viborg har stået for syn og klargøring, og Lars Herslund, der har solgt og leveret den nye tre-akslet Renault D-Wide 6x2 fremhæver, at Peter Kristensen var igen first-mover til at købe en model, som Lars Herslund ikke har solgt før.









Lars Herslund (tv) sammen med Peter Kristensen.



- Peter Kristensen var min første kunde, da jeg startede for syv år siden. Her købte Peter den første T-serie trækker og C-serie med wirehejs af mig. Så jeg må sige, at Peter er en utrolig loyal kunde overfor Renault Trucks og vores modelprogram - og tør at gå forrest, siger Lars Herslund.



