- SVM-Regeringens Klimaprogram 2024 er lagt fram

En grøn trepartsaftale, udfasning af kul, en CO2-afgift for industrien samt CO2-fangst og lagring. Det er nogle af de tiltag, der tegner ruten frem mod Danmarks 2030-mål om en 70-procents reduktion, og som fremgår af Klimaprogram 2024, der er SVM-Regeringens årlige redegørelse for, hvordan klimamålene skal indfries.Klimaprogram 2024 beskriver, hvordan de konkrete beslutninger på tværs af sektorer er kommet på plads, så Danmark gennem blandt andet regulering, udbud, tilskud og afgifter står til at nå 2030-målet. Herunder er også arbejdet i den grønne trepart, hvor parterne er blevet enige om en CO2-afgift på landbruget.

Et kig mod 2035 og 2040



Udvalgte tal fra KP24:

Vedtaget lovforslag, som implementerer en høj og mere ensartet CO2-afgift for industri mv. CO2-afgiften indfases fra 2025 frem mod 2030.

Aftale om forhøjelse af dieselafgiften på 50 øre pr. liter ekskl. moms samt afsat ramme på 750 mio. kr. i 2024-2030 til grøn omstilling af tung vejtransport og effektiviseringer af vejgodstransporten.

Afholdt det første CCS-udbud på 8 mia. kr., der betyder, at der vil fanges og lagres CO2 fra kraftvarmeværker i Avedøre og Kalundborg. Opstart i 2025 og med fuld effekt på 430.000 ton CO2 lagret årligt fra 2026. Herudover er der endnu et udbud på vej.

I regeringsperioden har regeringen med flere aftaler samlet afsat yderligere ca. 1 mia. kr. i perioden 2023-2026 til at hjælpe husstande af med olie- og gasfyrene og fjernvarmeselskaber med udrulningen af fjernvarme. På baggrund af dette vil brugen af gasfyr til opvarmning blive væsentligt reduceret frem mod 2035 (Kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)





Fakta om Klimaprogrammet:

Den siddende regering skal hvert år udgive et klimaprogram. Det står i Klimaloven, som Folketinget vedtog i 2020. Det er en del af årshjulet, som sikrer løbende opfølgning på, om klimaindsatsen lever op til lovens principper

I det årlige klimaprogram skal klimaministeren over for Folketinget gøre status over opfyldelsen af Danmarks nationale klimamål og give sin vurdering af, om det kan anskueliggøres, at målene kan nås

Interesserede kan se det seneste klimaprogram fra regeringen her:



Interesserede kan se en pjece om klimaprogrammet her:



Interesserede kan læse tidligere års udgaver af klimaprogrammet her:



Transportområdet er beskrevet på side 150 og nogle sider frem.- Vi kan nu præsentere en rute, der viser, hvordan alle sektorer skal bidrage til, at Danmark når 2030-målet. Men ruten er ikke tilbagelagt. Det er nu, vi skal omsætte de mange politiske aftaler til konkret klimahandling. Den grønne trepart skal føres ud i livet, vi skal gennemføre en omstilling i industrien, der skal lagres CO2 og meget mere. Det bliver et stort stykke arbejde på tværs af aktører, brancher og teknologier. Det bliver ikke let. Men det er dét, der skal til, sagde klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M), da Klimaprogrammet blev præsenteret 30. september.Regeringen har især fokus på at indarbejde aftaler og initiativer som planlagt, så udledningerne reduceres som forventet. Regeringen har eksempelvis oprettet Ministeriet for Grøn Trepart til specifikt at sikre, at ambitionerne i Aftale om et grønt Danmark bliver ført ud i livet.I klimaprogrammet præsenteres et generelt arbejdsprogram og en plan for, hvornår de allerede indgåede aftaler indarbejdes sektor for sektor.Mens Danmark er godt på vej mod at opfylde både 2025- og 2030-målet, nærmer tiden sig til at sætte det næste klimamål. Ifølge klimaloven fra 2020 skal Danmark i 2025 have et nyt klimamål - denne gang for 2035.Det nye mål skal tage højde for, at opgaven frem mod 2035 er en anden, hvor energisektoren er langt grønnere, og reduktionerne især skal komme fra transport og landbrug.Et nyt dansk klimamål skal også ses i et bredere perspektiv, da EU i den kommende tid skal fastsætte et nyt klimamål for 2040. I den forbindelse støtter SVM-Regeringen et EU-klimamål på mindst 90 procent i 2040.Det er en lang række indsatser på tværs af samfundet, der bringer Danmark på vej mod 2030-målet, heriblandt: