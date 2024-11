Ny generation af sikkerhedssystemer skal beskytte fodgængere og cyklister

Torsdag 31. oktober 2024 kl: 14:00

Næste generations nødbremsesystem - flere år forud for lovgivningen



Af: Redaktionen Det ene eksempel er Volvo Trucks' aktive sideassistent (Active Side Collision Avoidance Support), hvor nøgleordet er aktiv. Systemet er en videreudvikling af et eksisterende sikkerhedssystem, som har fået tilføjet en aktiv bremsefunktion. Ved hjælp af radarsensorer, hvis opgave er at registrere cyklister, der nærmer sig, kan systemet advare chaufføren og om nødvendigt også aktivt bremse lastbilen for at undgå en kollision med cyklister ved højresving.- Lastbiler er involveret i 15 procent af dødsulykkerne på vejene, og bytrafik kan være en udfordring for selv den mest erfarne lastbilchauffør, siger Anna Wrige Berling, der er Traffic & Product Safety Director hos Volvo Trucks.- Hos Volvo Trucks arbejder vi konstant med at forbedre vores lastbilers sikkerhedsegenskaber for at beskytte både chaufføren og de øvrige trafikanter. Dette sikkerhedssystem, der har til formål at beskytte cyklister i bymiljøer, er en af vores seneste innovationer, der vil bringe os et skridt nærmere vores langsigtede vision om nul ulykker, der involverer Volvo-lastbiler, fastslår hun.Volvo Trucks' Aktiv Sideassistent-system vil kunne bestilles fra november 2024 på Volvos FH-, FM- og FMX-serier på alle markeder globalt.Det andet nye sikkerhedssystem er Volvo Trucks' næste generation kollisionsadvarsel med nødbremsefunktion. Systemet blev først introduceret af Volvo Trucks i 2012 og er løbende blevet forbedret lige siden. Systemet gør både brug af kamera- og radarsensorer til at overvåge trafikken foran lastbilen, og hvis det registrerer risiko for en kollision, er systemet indrettet til at advare chaufføren og om nødvendigt automatisk bremse lastbilen for at undgå eller reducere risikoen for kollision.Med de seneste forbedringer registrere, advare og bremse systemet også for fodgængere og cyklister, hvor det hidtil har registreret, advaret og bremset for andre køretøjer.Nødbremsesystemet er blevet certificeret til at opfylde den nye europæiske lovgivning for avancerede nødbremsesystemer, som træder i kraft i 2028. Desuden overgår Volvo Trucks' system endda kravene i den kommende lovgivning med hensyn til de trafiksituationer, det er designet til at dække.- Vi er glade for at se, at lovkravene er implementeret i overensstemmelse med vores egen vision om nul ulykker, fremhæver Anna Wrige Berling og fortsætter:- Men hos Volvo Trucks vil vi ikke vente på lovgivningen - vi vil fortsætte med at innovere og overgå lovkravene med nye funktioner for at understøtte vores egne ambitiøse mål.Det nye nødbremsesystem er standardudstyr i Europa på alle lastbiler i FH-, FM- og FMX-serierne fra 2025 og fås som ekstraudstyr på verdensplan.





