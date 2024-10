- Region vil investere ekstra midler i nye trafikløsninger

Onsdag 30. oktober 2024 kl: 22:00

Samarbejde om fremtidens mobilitet

Fakta om investeringer i kollektiv trafik i Region Midtjylland:

Region Midtjylland afsætter midler til afdrag på tre batteritog til Lemvigbanen, som skal i drift i 2025. Yderligere fire tog til strækningen Skjern-Holstebro betales af staten

Der er afsat midler til vedligeholdelse og reinvesteringer i Aarhus Letbane med bidrag fra Aarhus Kommune på 5 millioner kroner i 2025 og 10 millioner kroner fra 2026

Ladeinfrastruktur etableres på endestationer for el-busser på lange ruter, som for eksempel Rute 200, der kører mellem Skanderborg og Hinnerup via Aarhus. Kommunerne modtager tilskud til ombygning

Indkøb af flere tog til Aarhus Letbane er godkendt. Afdrag starter ved levering i 2028/29 og finansieres via lån

Budgetoverskud i 2025 kan blandt andet bruges til nye mobilitetsprojekter, mens fremtidige investeringer vil udnytte den fulde budgetramme

Sammen med omkostninger, der er blevet lavere end forventet, giver passagerfremgangen en positiv difference på den regionale ramme til kollektiv trafik på cirka 50 millioner kroner.- I 2025 kører vi kollektiv trafik for det største beløb nogensinde i regionens historie, og budgetoverskuddet er et tegn på, at vi tør prioritere og omstille og påtage os ansvaret for at udvikle den kollektive trafik, siger Hanne Roed (R), der er første næstformand for regionsrådet i Region Midtjylland.- Vi har nok været lidt konservative i vores tilgang, fordi der har været stor usikkerhed om passagertal og energipriser de seneste år. Men nu har vi i regionsrådet fundet et leje, der sikrer stabil og velfungerende kollektive trafik og samtidig gør det muligt at investere i nye løsninger på tværs af regionen, siger hun videre.I de kommende år skal der ifølge regionsrådet ske store forandringer af den kollektive trafik, så den tager højde for de behov, borgerne har.Målet er sammenhæng mellem et stærkt hovednet af busser og tog og nye løsninger på mobilitet - for eksempel samkørsel, delebiler, cykler, løbehjul eller helt andre ting. Samtidig skal den kollektive trafik være bæredygtig - både økonomisk og klimamæssigt.- Vi skal have skabt løsninger, der hænger sammen, så man kan komme hele vejen - både ud og hjem - med den kollektive trafik. Det kræver samarbejde på tværs og inddragelse af mange forskellige partnere og perspektiver, og så kræver det politiske prioriteringer, som den vi nu laver med det uventede budgetoverskud på 50 millioner kroner, siger Bent B. Graversen (V), der er udvalgsformand for regional udvikling.Regionsrådet nedsatte tidligere i år et regionalpolitisk forum, hvor virksomheder, trafikselskaber, studerende, pendlere og forskere sammen med både kommunale og regionale politikere lavede et sæt anbefalinger, som partnerskabet bag er i gang med at realisere.Region Midtjylland driver sideløbende flere projekter, der udvikler bæredygtige transportmuligheder i hele regionen. Det er blandt andet Delecyklen, hvor Region Midtjylland tester, om elcykler og ladcykler til deling kan være et alternativ til bilen i landsbyer, og det skandinaviske EU-samarbejde MOVE, der arbejder for at fremme bæredygtig mobilitet gennem udvikling, test og implementering af tiltag.