Logistik-koncern skifter ud i ledelsen

Onsdag 30. oktober 2024 kl: 13:02

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Blue Logistics Group oplyser, at Mikkel Fruergaard fremover vil varetage positionen som Group CEO og sammen med Nicklas Eggert, som fra 1. december tiltræder stillingen som COO, varetage selskabets ledelse.Nicklas Eggert kommer til Blue Logistics Group med en baggrund inden for transport- og logistikbranchen, hvor han tidligere har arbejdet hos blandt andet Freja og DSV.Ifølge Blue Logistics Group vil Nicklas Eggert med sin erfaring inden for drift og operation af transportselskaber samt sit kommercielle mindset være en "vigtig styrkelse af direktionen og matchet til det omskiftelige miljø, vi arbejder i, højnes".- Blue Logistics Groups DNA er partnerskaber og vækst, hvor både beslutningshastigheden og forandringshastigheden er i højsædet. Dette kræver en stærk evne til hurtigt at omstille sig og navigere i et foranderligt miljø. Med Mikkel Fruergaard som Group CEO og Nicklas Eggert som COO ser vi frem til at tage næste skridt i Blue Logistics Groups udvikling og sikre fortsat vækst og innovation. Sammen vil de danne et stærkt ledelsesteam, der er klar til at udnytte de mange muligheder, fremtiden bringer, siger partner og bestyrelsesmedlem, Karsten Mathiesen.