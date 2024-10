Persontransportorganisation satte fokus på opkvalificering

FOLKETINGETS BESKÆFTIGELSESUDVALG:

Onsdag 30. oktober 2024 kl: 11:49

Af: Redaktionen

Dansk PersonTransports kommunikations- og sektorchef Jens Hvid Bang deltog i mødet sammen med to a-kasseledere fra fagforbundet 3F, repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne og buschaufføren Kresta Møller Christiansen fra AarBus i Aarhus. De mødte politikerne på Christiansborg for at advare mod et forslag fra et ekspertudvalg om at udskyde retten til opkvalificering fra seks uger til seks måneder. Det vi være en ændring, som ifølge de fremmødte vil ramme persontransporten og skabe barrierer for rekruttering af nye chauffører.









- Vores budskab er simpelt: Det er ufornuftigt at spare på lediges ret til omskoling. For os er opkvalificeringen afgørende for at sikre en stabil arbejdsstyrke, og det er en investering i både individet og samfundet, siger Jens Hvid Bang og fremhæver de positive resultater, Dansk PersonTransport har set blandt chauffører, der gennem opkvalificering har genfundet arbejdsglæden.









Buschauffør Kresta Møller Christiansen, ansat i AarBus, der kører bybusserne i Aarhus, er et levende eksempel på, hvordan opkvalificering kan skabe nye muligheder. I en artikel fra Fagbladet 3F har Kresta Møller Christiansen fortalt, hvordan hun gik fra kontorjob til buschauffør og fandt en ny mening med arbejdslivet.









- Det har ændret mit liv til det bedre, siger hun om sin opkvalificering.









Dansk PersonTransport deltog i mødet på vegne af en række organisationer og virksomheder, som også har sendt et fælles høringssvar om ekspertudvalgets anbefalinger. Høringssvaret er gengivet nedenfor.









her: Interesserede kan læse artiklen om Kresta Møller Christiansen i Fagbladet 3F













Dokumentation:





Høringssvar på anbefalinger fra ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats





13.09.2024.





Introduktion

Vi skal hermed kvittere for invitationen til at kommentere på anbefalingerne fra ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats. Vi håber, at Regeringen og beskæftigelsesministeriet vil inddrage og gøre brug af disse perspektiver i arbejdet med den fremtidige indretning af den danske beskæftigelsesindsats.





Høringssvar vedr. Ekspertgruppens anbefalinger for fremtidens beskæftigelsesindsats





Som repræsentanter for a-kasser, uddannelsesinstitutioner, operatører, brancheforeninger og virksomheder med akut behov for kvalificeret arbejdskraft, ønsker vi hermed at udtrykke vores dybe bekymring over ekspertgruppens forslag til ændringer i beskæftigelsesindsatsen.





Vi er særligt bekymrede over forslaget om at begrænse retten til seks ugers jobrettet uddannelse for nyledige. Vi anbefaler på det kraftigste, at dette forslag ikke gennemføres, så man også i fremtiden kan tilvejebringe en hurtig og effektiv opkvalificering af ledige til gavn for både arbejdsmarkedet og virksomhedernes konkurrenceevne.





Denne uddannelsesmulighed har i årevis været et centralt værktøj til at sikre, at ledige hurtigt opnår de nødvendige kompetencer, der matcher virksomhedernes aktuelle behov. For mange ledige, særligt de som står over for et brancheskifte eller har behov for opkvalificering, er seks ugers uddannelse en afgørende forudsætning for at træde hurtigt og effektivt ind på arbejdsmarkedet igen.





Danske virksomheder oplever i stigende grad en mangel på kvalificeret arbejdskraft, og i mange brancher må kvalificeret arbejdskraft rekrutteres uden for landets grænser. I denne situation er det afgørende, at vi investerer i opkvalificering af de ledige, så de hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejdsmarkedet og dække virksomhedernes efterspørgsel på dygtige medarbejdere.





En indskrænkning af retten til jobrettet uddannelse vil ikke blot ramme de ledige, men også virksomhederne, der allerede kæmper med at finde kvalificeret arbejdskraft. Dette gælder særligt i brancher, der kræver specialiseret viden, hvor den jobrettede uddannelse spiller en afgørende rolle for, at ledige hurtigt kan tilegne sig de nødvendige kvalifikationer. En reduktion af denne uddannelsesmulighed vil derfor forværre en allerede eksisterende kløft mellem udbuddet af arbejdskraft og virksomhedernes behov, hvilket kan få alvorlige konsekvenser for både beskæftigelsesniveauet og den økonomiske vækst.





Vi opfordrer derfor til, at forslaget genovervejes og at der i stedet arbejdes hen imod en model, der fastholder tidlig opkvalificering som en central del af beskæftigelsesindsatsen. Et tættere samarbejde mellem a-kasser, uddannelsesinstitutioner og virksomheder kan sikre, at uddannelsesmulighederne målrettes præcis de brancher, hvor der er størst behov for kvalificeret arbejdskraft.





Afslutning

Vi takker for invitationen til at kommentere på ekspertgruppens anbefalinger. Og vi ser frem til at påtage os et medansvar for at imødegå de beskæftigelsespolitiske udfordringer som fremtiden vil bringe. I denne indsats er det vores forhåbning, at staten fortsat vil gøre brug af mulighederne for at kvalificere den arbejdskraft som virksomhederne i Danmark får brug for i fremtiden.









Med venlig hilsen





Jakob Egelund, A-kasseleder 3F, Transport, Logistik & Byg / Rygmarken

Søren Nellemann Johansen, A-kasseleder 3F Aalborg

Benny Vinther Jensen, Formand 3F Aalborg

Allan Busk Formand Grøn gruppe 3F

Jesper Falkenberg Clausen, A-kasseleder Metal Aalborg

Lotte Hougaard Nielsen, A-kasseleder Metal Østjylland

Dennis Birger Hejl, A-kasseleder 3F BJMF

Ian Thomas Larsen, A-kasseleder 3F København

Maj-Britt Elgaard Schmidt, A-kasseleder 3Fa Djursland

Eva Røgter, 3F Midtjylland

Barbara Egeblad, A-kasse Regionschef Midtjylland FOA

Mikkel Andersen, Formand FH Hovedstaden

Camilla Kaare Nielsen, Direktør AMU og EUD UCplus.

Ulrika Hvelplund, Head of People & Culture, Vikingbus

Sanne Gaarsdal, Mobilitets og administrationschef Arbus

Chester Floming, Direktør AARHUS TECH

Peter Thomsen, Direktør AMU Nordjylland

Jens Hvid Bang, Kommunikations- og sektorchef, Dansk PersonTransport

Anja Breum, HR & ESG Director Moove Group A/S

Lotte Rosendahl Jensen, HR- and payroll Manager, Umove





© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.