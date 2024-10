Økonom bliver ny vicedirektør i Trafikstyrelsen

Onsdag 30. oktober 2024 kl: 10:16

Tina Henriksen, 54 år, tiltræder 1. november en nyoprettetstilling som vicedirektør i Trafikstyrelsen. (Foto: Trafikstyrelsen)

Af: Redaktionen

Tina Henriksen har i knap 30 år været ansat i Trafikstyrelsen, heraf de seneste seks år som økonomichef. Selvom titlen er ny, er arbejdsopgaverne i store træk de samme.









Først og fremmest skal hun som ny vicedirektør holde snor i styrelsens økonomi, og så skal hun lede Minksekretariatets 1. instans, der håndterer sager om erstatning til minkavlere og følgeerhverv.









Derudover får Tina Henriksen ansvaret for Bornholms Lufthavn, og det samme gælder Taksationssekretariatet i Viborg, der behandler sager om ekspropriation.









- Det er fornøjelse at arbejde med Tina, der altid er god til at få opgaverne løst. Derfor er det også dejligt, at hun har takket ja til posten. Vi har en relativt kompleks økonomi, som skal håndteres, og særligt arbejdet med minkerstatningerne fylder i det daglige arbejde. Med udnævnelsen af Tina sikrer vi en endnu stærkere forankring af de ansvarsområder i ledelsen, siger Trafikstyrelsens direktør, Nanna Møller.









Selv ser Tina Henriksen, der er 54 år og uddannet i 1995 fra Handelshøjskolen i Aarhus, frem til at tage skridtet fra økonomichef til vicedirektør.









- Jeg er glad for tilliden. Det giver et godt rygstød, og nu glæder jeg mig bare til at fortsætte arbejdet. Særligt på minkområdet vil jeg gerne sikre, at vores sagsbehandlere har de bedste forudsætninger for at løse deres opgaver, og så er jeg optaget af vores økonomistyring som helhed, fordi det er en vigtig forudsætning for at drive en organisation med mange forskellige opgaver, siger hun.









Udover Trafikstyrelsens direktør Nanna Møller og nye vicedirektør Tina Henriksen består Trafikstyrelsens øverste ledelse pr. 1. november af yderligere to vicedirektører - Christian Vesterager og Kåre Clemmesen.









her: Interesserede kan læse mere om Trafikstyrelsens organisation og opgaver









© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.