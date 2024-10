Stjålne bil-dele fra Tyskland blev fundet i Bulgarien

Tirsdag 29. oktober 2024 kl: 10:53

Af: Redaktionen Gennem en aktion, som tysk og bulgarsk politi gennemførte for et par uger siden støtte af det europæiske politi-samarbejde, Europol, fandt politiet stjålne reservedele til biler til en værdi af flere millioner euro i et lager i Sofia i Bulgarien. Aktionen var et resultat af efterforskningen af indbruddet hos logistik-virksomheden i Wallersdorf i juni, hvor tyvene havde læsset reservedele på lastbiler med gaffeltruck inden, de kørte bort med deres tyvekoster.Gennembruddet i efterforskningen kom, da tysk politi anholdt to rumænske mænd i forbindelse med en række indbrud i bagerier i Wallersdorf. Efterforskningen af indbruddene pegede på, at en af mændene sammen med andre havde været med til at bryde ind og stjæle bilreservedelene hos den nævnte logistikvirksomhedi Wallersdorf. Efterforskningen gav også konkrete spor, der pegede i retning af, hvor de stjålne bildele befandt sig i Bulgarien. Med støtte fra Europol fik tysk politi et samarbejde i gang med politiet i Bulgarien, som så førte til aktionen mod lageret i Sofia midt i oktober, hvor størsteparten af de stjålne bildele blev fundet.