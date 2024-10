Etape tre af motorvejsstrækning er gravet i gang

Fredag 25. oktober 2024 kl: 13:46

Begynder i rundkørslen ved Tømmerup

Fakta om projektet

Etablering af cirka 8 kilometer støjskærm og 2,8 kilometer støjvold

Ombygning af rundkørsel ved Tømmerup til et signalreguleret kryds

To nye tilslutningsanlæg i Jyderup og østvendte ramper ved Knabstrup

Lokalvej mellem Jyderup og Amtsvejen og forlængelse af Bødkervej til Industrivej og Nordvestbanen

Stibroer

Rasteanlæg mellem Mørkøv og Jyderup

Samkørselsplads i Jyderup

Større og mindre faunapassager

Etablering af erstatningsnatur for at modvirke mulig påvirkning af den nærliggende natur

Oversigt over anlægsarbejdets fire deletaper. (Grafik: Vejdirektoratet)

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen (Foto: Vejdirektoratet)Inden Thomas Danielsen tog den første skovlfuld med gravemaskinen, havde han og borgmester Martin Damm (V) fra Kalundborg Kommune holdt tale for de fremmødte, hvor der blev lagt vægt på motorvejens betydning for erhvervs- og trafikvæksten i området.Når strækningen er færdigbygget, vil der være motorvej på tværs af Sjælland – og bilister vil kunne køre hele vejen fra hovedstadsområdet til Kalundborg.- Den sidste etape af Kalundborgmotorvejen er vigtig for at sikre fremtidens trafikafvikling på Vestsjælland. Vores mål er at forbedre både rejsetiden og trafiksikkerheden for de mange tusinde pendlere i området og skabe en bedre forbindelse til Kalundborg, siger projektchef Christian Tolderlund fra Vejdirektoratet.Det første spadestik blev taget ved rundkørslen i Tømmerup i Kalundborg Kommune, hvor Kalundborgmotorvejen ender. Rundkørslen skal bygges om til et lyskryds, der bedre kan håndtere den store trafikmængde, der vil komme i fremtiden.Ifølge Vejdirektoratet er der i dag ofte tæt trafik omkring rundkørslen, og mange bilister holder i kø.Mens rundkørslen bliver ombygget til et lyskryds, vil der blive taget hensyn til trafikken således, at trafikanter fortsat vil kunne passere igennem som normalt.Vejdirektoratet anlægger motorvejsetapen i fire deletaper. Strækningen mellem Svebølle og Tømmerup er sat i gang, og som det næste vil Vejdirektoratet tage hul på strækningen mellem Knabstrup og Tornved.Alle 28 kilometer motorvej forventes at stå klar i 2028.Den eksisterende landevej mellem Knabstrup og Svebølle opgraderes og udbygges til motorvej. På den sidste del mellem Svebølle og Kalundborg kommer der ca. 9 km ny motorvej.Projektet indeholder yderligere:Anlægget af tredie etape af Kalundborgmotorvejen indgår i den politiske aftale ”Infrastrukturplan 2035”. I november 2023 blev projektet vedtaget ved en anlægslov.Anden etape af Kalundborgmotorvejen Syd om Regstrup blev anlagt i perioden fra september 2017 til september 2019.