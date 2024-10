Transportvirksomhed i Pandrup under tvangsopløsning er endt i Skifteretten

Fredag 25. oktober 2024 kl: 13:24

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Dovnborg Transport ApS med CVR-nr. 32655289 blev stiftet 16. december 2009 og havde efter sin periode som aktiv vognmandsforretning oparbejdet en positiv egenkapital og en soliditetsgrad på godt 90 procent.26. juli i år begærede Erhvervsstyrelsen selskabet tvangsopløst, da det ikke havde indleveret sin årsrapport for 2023.Advokat Mikkel Anker Pedersen, der har adresse på Tankedraget i Aalborg, er udpeget som kurator.Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter bekendtgørelsen i Statstidende.Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til at anmelde sit krav til boets kurator inden fire uger efter bekendtgørelsen i Statstidende opgjort pr. 23. oktober.I den seneste årsrapport opgjort 31. december 2022 oplyser selskabet, at hovedaktiviteten bestod af formueforvaltning, hvor det tidligere år har bestået af transport af gods til udlandet. Året før oplyste selskabet at hovedaktiviteten i lighed med tidligere år bestod af transport af gods til udlandet, men at hovedaktiviteten undervejs var ændret til formueforvaltning.