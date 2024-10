Mand fra Vendsyssel er kommet i spidsen for oplevelser og design af ladestationer i Europa

Anders Krag. (Foto: E.ON)

Af: Redaktionen E.ON Drive Infrastructure GmbH har inden for få år etableret sig på det europæiske marked for offentlig opladning af elektriske køretøjer og har som målsætning om at opsætte mindst 1.000 lynladere hvert år. E.ON Drive Infrastructure, forkortet EDRI, blev skabt i 2022 som en del af en udskilning fra E.ON SE Koncernen, for at sætte fokus på den offentlige opladning i Europa. I dag er EDRI et datterselskab af den store europæiske energikoncern.Anders Krag, der nu er udpeget som CXO - Customer Experience and Site Designs, er født og opvokset i Hjørring i Vendsyssel. Han er uddannet maskinmester og styrmand fra Svendborg Internationale Maritime Academy/A.P. Møller-Mærsk i 2014 og var en del af Maersk Supply Service indtil 2021, hvor han samme år blev færdig med en eMBA i Innovations- og bæredygtighedsledelse fra Danmarks Tekniske Universitet.Anders Krag blev ansat i E.ON Danmark som Network Development Manager i november 2021. Anders Krag markerede sig hurtigt som et talent i E.ON og blev i marts 2022 sat i spidsen for det nye selskab, E.ON Drive Infrastructure Denmark. Siden har Anders Krag haft stillingen som Head of Business Development og lander nu i en ny rolle med fokus på kundernes oplevelser og design af ladestationer i hele Europa.- Jeg vil ikke lægge skjul på, at det har været en fornøjelse at komme ind og overtage E.ON Drive Infrastructure Denmark fra Anders, og jeg er endnu mere glad for, at vi nu sætter en kæmpe kapacitet ind på vores ambitioner om at blive en af de bedste ladestanderoperatører i hele Europa på flere parametre, siger Morten Hersoug, der tiltrådte som administrerende direktør for E.ON Drive Infrastructure Denmark tidligere på året.E.ON Drive Infrastructure GmbH har udover at rykke meget hurtigt på personbilsområdet også gjort sig bemærket som en af de førende inden for offentlige ladeløsninger til lastbiler og busser, og det bliver også Anders Krags opgave at stå for kundernes oplevelser på det nye forretningsområde i E.ON Drive Infrastructure.- Jeg glæder mig meget til at arbejde videre med den ambitiøse strategi for både Danmark og Europa, når vi taler kunderejsen, der spænder fra de fysiske, digitale og menneskelige kundekontaktpunkter på person- og lastbilsområdet. Det er en branche, der rykker helt vildt i disse år, og i E.ON. Drive Infrastructure har vi de teknisk og forretningsmæssigt stærke kort på hånden. Vi er allerede godt på vej, og i løbet af 2024 og starten af 2025 vil vores kunder forhåbenligt mærke de forandringer vi har i støbeskeen for en endnu bedre kunderejse, siger Anders Krag.