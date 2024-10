Vintertid betyder togpause på en time i Smilets By

Tirsdag 22. oktober 2024 kl: 11:24

Af: Redaktionen

DSB gør i samme forbindelse opmærksom på, der samme nat er sporarbejde og indsat Togbusser på strækningen mellem Korsør og Nyborg.









DSB har helt bevidst valgt at tilrettelægge køreplanen på den her måde, forklarer DSB’s informationschef Tony Bispeskov.









- Vi gør som tidligere år og lader i år to tog holde stille under overgangen fra sommer- til normaltid og så tilbyder vi kunderne lidt forfriskninger under opholdene. Vi kunne også have valgt at køre to tog: Ét i sommer- og ét i normaltid, men det er der ikke kunder til, siger han.









Om de berørte tog:

InterCity-tog 8489 fra København H mod Aalborg ankommer til Aarhus H i sommertid klokken 02.12 og fortsætter i normaltid klokken 02.42

InterCity-tog 8400 fra Aalborg mod København ankommer til Aarhus H i sommertid klokken 02.34 og fortsætter i normaltid klokken 02.45





© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.