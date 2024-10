Kurervirksomhed i København er endt i Sø- og Handelsrettens skifteret

Onsdag 16. oktober 2024 kl: 11:46

Af: Redaktionen For ud for begæringen om tvangsopløsning kunne Erhvervsstyrelsen konstatere, at det ikke var muligt at komme i kontakt med virksomheden, der havde hjemsted i Brøndby Strand. Derfor registrerede Erhvervsstyrelsen selskabet med midlertidig adresse hos Erhvervsstyrelsen i København.

Statstidende skriver, at Sø- og Handelsretten har taget TransportDK ApS med CVR-nummer 43281372 under konkursbehandling på baggrund af en begæring, som Skifteretten modtog 11. oktober fra advokat Anders Hoffmann Kønigsfeldt, der har adresse i Gdanskgade i Københavns nordhavn, og som har været likvidator i selskabet siden begyndelsen af september.





Advokat Anders Hoffmann Kønigsfeldt er ved konkursbehandligen udpeget som kurator i konkursboet.





Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter bekendtgørelsen i Statstidende.





Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til at anmelde sit krav til boets kurator inden fire uger efter bekendtgørelsen i Statstidende opgjort pr. 3. oktober.





TransportDK ApS med CVR-nummer 43281372 blev etableret 21. maj 2022. Virksomhedens første årsrapport opgjort pr. 31. december 2022 viste et overskud på 35.000 kroner før skat. Den efterfølgende årsrapport viste et resultat på 6.000 kroner før skat, en egenkapital på 72.000 kroner og en balance på 115.000 kroner.





Ifølge CVR-registeret var den seneste ejer af virksomheden Abdullah Majaf Al Anizi, der i dag er bosiddende på Bataljonsvägen i Kristianstad i Sverige.









