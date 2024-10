Politiet sigtede flere for at overtræde reglerne om registreringsafgift

Fredag 11. oktober 2024 kl: 17:00

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Kontrollen betød, at politiet standsede otte mandskabsvogne, hvor det viste sig, at de blev anvendt til private formål. Derfor bliver de nu opkrævet registreringsafgift. Det samme skete for en personbil fra flextrafik, for en bus, og for to varebiler, som blev anvendt privat - også her venter en afgiftsopkrævning.Politiet standsede også en udenlandsk personbil, hvor føreren havde fast ophold i Danmark, hvilket også udløste en afgiftsopkrævning.Politiet sigtede derudover tre trafikanter, der kørte i varebiler uden CVR-nummer, to blev sigtet for at bruge håndholdt mobil under kørslen og en blev sigtet for ikke at have spændt sikkerhedsselen.