2025-model løfter brændstoføkonomien med op til tre procent

Fredag 11. oktober 2024 kl: 13:00

Af: Redaktionen Efter introduktionen af Turbo Compound for to år siden, som har leveret brændstofbesparelser på op til 10 procent, kører Renault Trucks videre med at gøre sine køretøjer mere energieffektive. Model Year 2025-lastbilerne vil ifølge den franske lastbilproducent kunne give yderligere brændstofbesparelser på op til 3 procent.

Renault Trucks har optimeret forskellige komponenter i drivlinjen, herunder motoren, gearkassen og akslerne, samt monteret klasse A+ dæk som standard. Derudover er Renault Trucks T, T High og Renault Trucks E-Tech T-modellerne nu udstyret med kameraer i stedet for sidespejle, hvilket yderligere forbedrer aerodynamikken og bidrager til at reducere brændstofforbruget. Kameraerne, som er monteret i foldbare vinger, er forbundet til to skærme i førerhuset, som viser omgivelserne omkring køretøjet og har en infrarød funktion, der letter natkørsel.

Kamerasystemmet er også tilgængeligt som en option på Renault Trucks C, K og Renault Trucks E-Tech C modellerne.





Til langdistancetransport tilbyder Renault Trucks en version med optimeret brændstofeffektivitet, kaldet Renault Trucks T Smart Racer.





Her er der tale om T- og T High-modellerne, hvor Smart Racer kombinerer en 13-liters Turbo Compound-motor med det fulde udvalg af brændstofbesparende muligheder, hvilket ifølge Renault Trucks resulterer i et 14 procent lavere brændstofforbrug og 15 procent lavere CO2-udledning sammenlignet med en standardmodel.





2025-modellerne kan have flere finesser - blandt andet APS (Adjustable Power Steering), som forbedrer køretøjets stabilitet ved høje hastigheder og samtidig giver et mere responsivt styretøj ved lave hastigheder, hvilket gør manøvrering lettere i byområder. Systemet kombinerer hydraulisk servostyring med en elmotor, som ved hjælp af sensorer justerer styringen i realtid baseret på lastbilens bevægelser og førerens intentioner.





Det er også muligt at tilføje ALKA (Active Lane Keeping Assist), som får lastbilen tilbage i sin vognbane ved utilsigtet afvigelse og ydermere beskytter mod blinde vinkler, hvilket øger sikkerheden for de mest udsatte trafikanter.





Fjernlyset aktiveres automatisk afhængigt af de eksterne forhold (vejr, mørke, andre trafikanter) og supplerer det automatiske nærlys. For optimal synlighed kan der monteres ekstra arbejdslys på chassiset eller bag på førerhuset.





Renault Trucks T, T High C, K serierne og de elektriske versioner Renault Trucks E-Tech T, C Model Year 2025 er tilgængelige gennem Renault Trucks’ netværk.





