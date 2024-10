Nyt boligtilsyn skal mindske risiko for uhumske lejre for ansatte

Torsdag 10. oktober 2024 kl: 13:56

Af: Redaktionen Mange ansatte stuvet sammen på få kvadratmeter i en ussel bolig og illegale arbejdere, der pludselig hverken kan huske eget navn, eller hvem de arbejder for. Det er eksempler på nogle af de udfordringer, som de to lovforslag skal hjælpe med at sætte en stopper for.Med lovforslagene vil SVM-Regeringen gennemføre en række initiativer fra forårets aftale om social dumping, som skal være med til at styrke indsatsen mod illegal arbejdskraft og bidrage til et arbejdsmarked med ordnede forhold.- Jeg vil ikke finde mig i, at vi igen og igen hører om udenlandsk arbejdskraft, der bliver udnyttet. De skal naturligvis bo og arbejde under ordentlige forhold. Derfor er det godt, at Arbejdstilsynet fremover kan lave et tilsyn og gribe ind, hvis ansatte er indkvarteret i kummerlige boliger, siger beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) og fortsætter:- Social dumping er gift for arbejdsmarkedet. Udenlandsk arbejdskraft skal arbejde til en ordentlig løn og i fair konkurrence. Der skal være flere oplysninger på tredjelandsstatsborgere i Danmark, og ansatte skal kunne vise ID, når myndighederne beder dem om det på tilsyn.Hvis lovforslagene vedtages får Arbejdstilsynet får med L 14 mulighed for at lave et boligtilsyn. Der vil være en række krav til for eksempel opvarmning af boligen, indeklima og adgang til drikkevand og toilet. Overtrædelser kan medføre påbud og bøder.Derudover betyder L 15, at Arbejdstilsynet og Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan bede om at få fremvist gyldig legitimation for at tjekke for lovligt ophold, når de er ude på tilsyn. Og herudover stilles der krav om, at der skal uploades yderligere oplysninger i RUT (Registret for udenlandske tjenesteydere), når udenlandske virksomheder udstationerer tredjelandsstatsborgere til Danmark.SVM-Regeringen har med aftalen fra foråret sikret sig, at der er opbakning til forslagene fra et politisk flertal i Folketinget.Interesserede kan læse mere her: