Bekendtgørelse om arbejdstid for selvstændige vognmænd er sendt i høring

Torsdag 10. oktober 2024 kl: 13:50

Af: Redaktionen I bekendtgørelsesudkastet gives samme mulighed for udvidelse af den daglige arbejdstid til de selvstændige vognmænd som lønmodtagere.

Færdselsstyrelsen skriver i forbindelse med høringsudkastet, at det siden 1. december sidste år via kollektiv overenskomst har været muligt at udvide den daglige arbejdstid til maksimalt 15 timer for mobile lønmodtagere, der udfører natarbejde udover 10 timer. Aftalen i de kollektive overenskomster baserer sig på Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1332 af 24. november 2023 om adgang til at aftale undtagelse om den daglige arbejdstid, hvor der udføres natarbejde.







Samtidig sammenskrives bekendtgørelse nr. 450 af 11. maj 2012 om arbejdstid for selvstændige vognmænd og bekendtgørelse nr. 660 af 19. maj 2022 om ændring af bekendtgørelse om om arbejdstid for selvstændige vognmænd, der udfører mobile vejtransportaktiviteter, til en ny hovedbekendtgørelse.





Bekendtgørelsen forventes a træde i kraft onsdag 1. januar 2025 og er en del af Transportministeriets ”Forenkling af vejtransporten færre regler, styrket konkurrence”, der skal gøre op med antallet af regler og en overimplementering af europæisk lovgivning.





Interesserede kan læse mere om initiativerne, der som nævnt også omfatter idéen om at fjerne kravet om tilladelser til godstransport med varebiler op til 3,5 ton, her:





Udkastet til bekendtgørelsen kan læses på Høringsportalen - klik her:







Interesserede kan læse mere om initiativerne, der som nævnt også omfatter idéen om at fjerne kravet om tilladelser til godstransport med varebiler op til 3,5 ton,Udkastet til bekendtgørelsen kan læses på Høringsportalen - klik

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.