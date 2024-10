SVM-Regeringens lovprogram for 2024/2025 kan hentes på nettet

Torsdag 10. oktober 2024 kl: 13:17

Ændring af lov om godskørsel, lov om offentlige veje m.v. og lov om private fællesveje (Opgavebortfald på Transportministeriets område) (Nov I)

Ændring af færdselsloven og lov om Sund & Bælt Holding A/S (Indkrævning af køre- tøjsrelaterede bøder og kontrolafgifter m.v.) (Feb I)

Lov om udbygning af Rute 9 ved Nørreballe og etablering af tunnel under Marselis Boulevard i Aarhus (Feb II)

Af: Redaktionen Et nedsalg i lovprogrammet for Transportministeriets område har vi her på transportnyhederne.dk blandt andet fundet følgende:Lovforslaget har til formål at nedlægge en række lovbundne opgaver på Transportministeriets område, herunder bortfald af nationale varebilstilladelser og tilsyn, nedlæggelse af Vejtransport- rådet samt afskæring af adgangen til at klage over visse afgørelser efter lov om offentlige veje m.v. og lov om private fællesveje til anden administrativ myndighed. Lovforslaget er en opfølgning på regeringens forslag til finanslov for 2025.Lovforslaget har til formål at give mulighed for indkrævning af køretøjsrelaterede kontrolafgifter og bøder, herunder at sikre en effektiv indkrævning af bøder for manglende betaling af vejafgifthos udenlandske, tunge køretøjer. Det vil medvirke til, at reglerne om betaling af den kilometerbaserede vejafgift efterleves. En effektiv inddrivelse overfor udenlandske køretøjer vil også skabe mere lige konkurrencevilkår mellem den danske og udenlandske vognmandsbranche. Herudover sikres det, at fastsættelse af takster på Storebæltsforbindelsen sker i overensstem- melse med Eurovignetdirektivet, ved implementering af dele af direktivet.Lovforslaget har til formål at tilvejebringe det retlige grundlag for anlæg af en tunnel under Marselis Boulevard i Aarhus og udbygningen af Rute 9 ved Nørreballe på Lolland. Projektet omfatter en ca. 2 km lang tunnel under Marselis Boulevard i Aarhus, der skal forbinde det over- ordnede motorvejsnet med Aarhus Havn og anlægget af en ny omfartsvej nord om Nørreballe på Lolland. Lovforslaget er en del af udmøntningen af aftalen om Infrastrukturplan 2035 mel- lem den daværende regering (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti fra juni 2021.Lovprogrammet fra SVM-Regeringen, der omfatter Transportministeriets område, kan ses på side 56 i lovprogrammet, der kan hentes