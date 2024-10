It-virksomhed med fokus på transport har ansat ny administrerende direktør

Onsdag 9. oktober 2024 kl: 13:58

Af: Redaktionen

Steen Ravn skal som ny administrerende direktør for Multi:IT skal hjælpe virksomhedens to grundlæggere, Thue Madsen og Michael Lunde, med at skabe det rigtige fundament for at kunne realisere Multi:IT’ fulde potentiale.









Multi:IT er vokset meget gennem de sidste år - både med personale og et stort antal kunder. Sidste år blev kapitalfonden, VækstPartner Kapital i Ry, medejer af virksomheden, og som følge af væksten og den nye medejer er kravet til ledelse steget betragteligt.









Derfor har Thue Madsen og Michael Lunde vurderet, at ledelsen skal styrkes for at virksomheden kan fortsætte rejsen og væksten. Med Steen Ravn som ny administrerende direktør vil de to grundlæggere kunne fokusere endnu mere på deres kerneområder og interesseområder, og dermed skabe endnu mere vækst for Multi:IT og Truckplanner.









- Vores nye CEO Steen kommer med mange års erfaring fra IT-branchen, senest som Senior Vice President i EG A/S, hvor han blandt andet havde ansvaret for EG’s løsning til transportbranchen. Det er således en herre der kender både markedet, kunderne og transportbranchen rigtig godt samtidig med, at han kan skabe de nødvendige strukturer til at håndtere den planlagte vækst af Multi:IT, siger Thue Madsen og Michael Lunde.









- Multi:IT har set fuldstændig rigtigt, og har med Truckplanner skabt det mest moderne og fedeste produkt til transport- og logistikvirksomheder. Og jeg glæder mig til at give mit bidrag til at udvikle og vækste Multi:IT de kommende år, siger Steen Ravn.









- Vi er utrolig glade og stole over, at Steen har sagt ja til at overtage rollen som CEO for Multi:IT. Det bekræfter os nemlig i, at Multi:IT har et kæmpe potentiale og nogle produkter som kan være med til at revolutionere transportbranchen. Steen kan hjælpe os med at indfri vores ambitiøse vækstmål i Danmark og senere udlandet, siger Thue Madsen og Michael Lunde, som fortsætter uændret som medejere og direktører i Multi:IT - nu med fokus på det de brænder for - produktudvikling og salg.









Thue Madsen og Michael Lunde præcisere, at Multi:IT fortsat vil være en fleksibel og dynamisk samarbejdspartner, som er tæt på sine kunder.

