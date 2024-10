Politiet styrker den politimæssige indsats i grænseområder

Tirsdag 8. oktober 2024 kl: 17:46

Af: Redaktionen - Den seneste udvikling bekræfter desværre, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig. Vi følger den nuværende situation tæt, vurderer betydningen for det samlede trusselsbillede og iværksætter løbende de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, siger chefpolitiinspektør i Rigspolitiet, Peter Ekebjærg.Den styrkede politiindsats har fokus på at forebygge og forhindre personfarlig kriminalitet og vil blive gennemført ved stikprøvevis kontrol af køretøjer og indrejsende på grænserne mod Sverige og Tyskland.Den styrkede indsats vil berøre Københavns Politi og Nordsjællands Politi i forhold til grænsen mod Sverige og vil betyde, at politiet vil være endnu mere til stede på bland andet Øresundsbroen, ligesom flere biler, tog og færger, der ankommer fra Sverige, vil blive kontrolleret i den kommende tid.Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi vil samtidig have et tilsvarende forstærket fokus som led i den nuværende midlertidige grænsekontrol mod Tyskland.Rigspolitiet gør opmærksom på, at der er tale om en midlertidig indsats, som politiet løbende vil evaluere behovet for.