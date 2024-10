Motorvejstilkørsel ved Aarhus bliver lukket i godt en uge

Tirsdag 8. oktober 2024 kl: 15:11

Af: Redaktionen

Fra fredag 11. oktober klokken 19.00 og frem til mandag 21. oktober klokken 05.30 er tilkørsel 49 - Aarhus Syd - til Motorvej E45 spærret, da rampen skal bygges om i forbindelse med udvidelsen af motorvejen.









Det betyder, at trafikanter, der skal på motorvejen, må ud på en omkørsel.









Kommer man ad Genvejen og skal nordpå ad E45, må man i stedet benytte Aarhus Syd Motorvejen frem til frakørsel 1 - Hasselager V - for herefter at tage tilkørsel 50 - Hørning - ned på E45.









Trafikanterne der kommer ad Aarhus Syd Motorvejen må ligeledes fortsætte til frakørsel 1 - Hasselager V - for herefter at tage tilkørsel 50 - Hørning - ned på E45.









Vejdirektoratet oplyser, at der vil være skiltet for omkørslen, og at der må forventes kødannelse i myldretiden samt forlænget rejsetid på grund af omkørslen og et øget pres på Torshøjvej - Ring 3.

