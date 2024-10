Tyske el-lastbiler er i hele landet

Tirsdag 8. oktober 2024 kl: 13:47

Af: Redaktionen

Den første elektriske eEconic blev sat i drift i Esbjerg i efteråret 2022, og to år efter kan man møde de elektriske lastbiler i hele landet, hvor især eEconic er populær hos kommunerne.









- De danske kommuner har taget rigtig godt imod eEconic, som kan løse de samme opgaver, som deres diesel- og gasdrevne søstermodeller kan. Med den elektriske version i drift løses opgaverne lokalt helt emissionsfrit, og samtidig sikrer man et støjfrit miljø til glæde for både dem, som er på arbejde, og dem, som bor i området, udtaler eMobility Manager Mikael Voigt fra den danske importør, Hessel Trucks.









- Vi kan se, at stort set alle kommunale udbud i de seneste år har indskrevne ønsker eller direkte krav om, at flåden af biler enten udelukkende eller delvist skal udgøres af elektriske skraldebiler. Og det ses nu tydeligt i gadebilledet, hvor mere end 100 eEconic nu er i drift i flere end 20 byer. Og mange flere er på vej, siger han videre.









De seneste er sendt til Bornholm

Det seneste sted, hvor Hessel Trucks har leveret batteri-elektriske lastbiler, er Bornholm, hvor Meldgaard Miljø, der har hovedsæde i Aabenraa, har vundet entreprisen med at indsamle 10 husholdningsfraktioner på Bornholm. Og for Meldgaard Miljø er eEconic ikke et ubeskrevet blad, da virksomheden bruger dem i både Viborg, Varde og Horsens.









- Vi starter op med både ny plads, personale og biler, så det er da en stor mundfuld fra dag ét at samle de mange nye fraktioner på Bornholm ind, for der er ingen generalprøve. Men vi har, efter en grundig forberedelse sammen med chaufførerne, fået en forrygende start, og de elektriske lastbiler klarer ruterne helt, som de skal. De lader helt enkelt op i løbet af natten på vores nye ladeanlæg, og så de er klar til næste dag, siger Freddy Fogh Sørensen, der er afdelingschef for Meldgaard Miljø og som har stået i spidsen for udrulningen på Bornholm.









Det nyeste isenkram

Bilerne er den nyeste generation af eEconic og samtidig blandt de første to-akslede eEconic, der kører på de danske veje. Bilerne lever op til de nye EU-sikkerhedskrav, der blandt andet dikterer radar på begge sider og foran på lastbilen samt kameraer hele vejen rundt. Det skaber de bedste forudsætninger for at undgå ulykker.









I forbindelse med leveringen af de nye batteri-elektriske skraldebiler var det nærliggende for Hessel Trucks at etablere et certificeret serviceværksted på Bornholm, som efterlever Mercedes-Benz' standarder for både diesel og el-lastbiler. Valget faldt på Nyboes Auto, der har eksisteret i over 40 år og servicerer hele Bornholm. I marts 2014 overtog den nuværende ejer, Jesper Jensen, Nyboes Auto ApS, og siden har firmaet gennemgået en større modernisering og fremstå i dag som et nutidigt og moderne autofirma. Nyboes Auto har gennem en årrække serviceret Mercedes-Benz lastbiler, og det var derfor oplagt for Hessel Trucks at udpege Nyboes Auto som autoriseret værksted.









Der findes i alt 28 Mercedes-Benz serviceværksteder for lastbiler landet over.

