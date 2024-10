Vognmandsvirksomhed sydøst for Aalborg er gået konkurs

Tirsdag 8. oktober 2024 kl: 11:46

"Vi gør opmærksom, på at der fortsat er væsentlig usikkerhed omkring selskabets mulighed for at fortsætte driften. Vi henviser til note 1 i regnskabet, hvoraf der fremgår, at der løbende pågår forhandlinger med Skat, kreditorer m.m.. Selskabets fortsatte drift er betinget af, at disse afviklingsaftaler m.m. overholdes. Ledelsen har ved regnskabsaflæggelsen forudsat, at aftaler m.m. overholdes og har derfor aflagt regnskabet med fortsat drift for øje. Vi er enige i ledelsens vurdering og vores konklusion er ikke modificeret som følge af dette forhold".



Af: Redaktionen Statstidende skriver videre, at advokat Hanne Bruun Jacobsen, der har adresse på Mølleå i Aalborg, er udpeget som kurator.Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter bekendtgørelsen i Statstidende.Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til at anmelde sit krav til boets kurator inden fire uger efter bekendtgørelsen i Statstidende opgjort pr. 3. oktober.Et opslag i virksomhedens regnskaber viser, at resultatet i regnskabsåret 2023 opgjort pr. 30. juni 2023 blev på 372.000 kroner efter skat, mens egenkapitalen var på minus 1.319.000 kroner og balancen på 7.371.000 kroner. Virksomheden havde i gennemsnit 30 medarbejdere i regnskabsåret 2022/2023.De seneste fem års årsrapporter viser, at selskabet kørte med en negativ egenkapital siden 2019, og at det rods positive resultater i 2021 og 2023 ikke lykkedes at genetablere egenkapitalen.I den seneste årsrapport gør virksomhedens revisor opmærksom på, at der er væsentlig usikkerhed om virksomhedens forsatte drift.Revisoren skriver: