Konkursramt vognmandsvirksomhed i Langeskov delte adresse med andet konkursbo

Tirsdag 8. oktober 2024 kl: 11:30

"Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet som følge af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i afsnittet "Grundlag for afkræftende konklusion", ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med årsregnskabsloven".

"Ledelsen har aflagt årsregnskabet under forudsætning af fortsat drift. Af årsregnskabets note 1 fremgår det, at selskabet ikke har sikret den fornødne likviditet til at kunne fortsætte af driften.

Årsregnskabet burde i overensstemmelse med årsregnskabsloven ikke have været udarbejdet under hensyntagen til fortsat drift, og indregning og måling af selskabets aktiver og forpligtelser burde have været ændret i overensstemmelse hermed. Det har ikke været muligt at opgøre indvirkningen heraf på årsregnskabet".



© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Statstidende skriver, at advokat Tue Lundkvist, der har adresse på Vindegade i Odense, er udpeget som kurator.Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter bekendtgørelsen i Statstidende.Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til at anmelde sit krav til boets kurator inden fire uger efter bekendtgørelsen i Statstidende opgjort pr. 3. oktober.Et opslag i virksomhedens regnskaber viser, at resultatet i regnskabsåret 2023 blev på minus 2.114.000 kroner efter skat, egenkapitalen var pr 31. december 2023 på minus 199.000 kroner og balancen var på 9.068.000 kroner. Virksomheden havde i gennemsnit 33 medarbejdere i 2023.Vognmand René Knudsen ApS med CVR-nummer 39662108 kørte ud af 2022 med et positivt resultat - på 39.000 kroner efter skat, en egenkapital på 1.914.000 kroner og en balance på 10.666.000 kronerVirksomhedens revisor, der også var revisor for konkursramte MK Transport ApS, skriver følgende enslydende i 2023-årsrapporten for Vognmand René Knudsen ApS:Og videre i "Grundlag for afkræftende konklusion":