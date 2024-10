Fire-sporet tunnel i Københavnsområdet bliver spærret en række nætter

Mandag 7. oktober 2024 kl: 13:32

Fredag 25. oktober kl. 23.00 til 5.00 næste morgen

Lørdag 26. oktober kl. 23.00 til 5.00 næste morgen

Søndag 27. oktober kl. 23.00 til 5.00 næste morgen

Mandag 28. oktober kl. 23.00 til 5.00 næste morgen

Tirsdag 29. oktober kl. 23.00 til 5.00 næste morgen

Onsdag 30. oktober kl. 23.00 til 5.00 næste morgen

Torsdag 31. oktober kl. 23.00 til 5.00 næste morgen

Fredag 1. november kl. 23.00 til 5.00 næste morgen

Lørdag 2. november kl. 23.00 til 5.00 næste morgen

Søndag 3. november kl. 23.00 til 5.00 næste morgen

Af: Redaktionen Frederikssundsvejstunnelen ligger på Borups Allé, hvor den går over i Hareskovvej. (Foto: Vejdirektoratet)Vejdirektoratet er i gang med at renovere Frederikssundsvejstunnelen ved Bellahøj, så der kan komme styr på de skader, der er opstået på den indvendige betonkonstruktion.Derfor vil tunnelen vil være totalspærret i begge retninger fra tirsdag 8. oktober kl. 23.00 til 5.00 næste morgen, hvor Vejdirektoratets driftsentreprenør skal udføre et eftersyn af tunnelens installationer.Senere følger så en række nætter sidst i oktober og først i november:





Vejdirektoratet forklarer, at totalspærringerne er nødvendige for, at man kan udføre betonreparationer på den midterste del af tunnelloftet, overfladebehandling af portaler og foretage flytning af trafikrestriktion i indadgående tunnelrør, herunder trafikværn og nødvendig afskærmning.Ligesom det har været tilfældet under det hidtidige arbejde, kan der desuden forekomme perioder med ét spor farbart i de perioder, hvor tunnelen er åben.