Salg af tysk transportkoncern er blevet godkendt

Fredag 4. oktober 2024 kl: 11:23

Af: Redaktionen Deutsche Bahn AG’s salg af DB Schenker til DSV A/S skal nu endeligt godkendes af de relevante konkurrencemyndigheder.Det ventes at ske i løbet af foråret næste år.





- Vi er meget glade for, at Deutsche Bahn har bekræftet, at deres to betingelser for at godkende salget af Schenker til DSV er opnået, siger Jens H. Lund, der er administrerende direktør i DSV.









- Det betyder, at vi kan fortsætte vores indsats for at være klar til at afslutte handlen i henhold til de aftalte planer. Vi takker Deutsche Bahn for professionelt at få os til dette stadie, og vi er glade for at kunne arbejde hen imod at skabe en førende global spiller inden for transport- og logistikindustrien, siger han videre.







DB Schenker har omkring 72.700 medarbejdere fordelt på 1.850 afdelinger i over 130 lande.



