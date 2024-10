Havnestrejke i USA slutter efter tre dage

Fredag 4. oktober 2024 kl: 09:55

Af: Redaktionen Strejken, der var International Longshoremen Association største strejke siden 1977, har betydet, at havnearbejderne har opnået en lønstigning på 62 procent over seks år, hvilket vil sige, at deres timeløn stiger fra 39 dollar (cirka 263 kroner) til 63 dollar (425 kroner).Ud over, at havnearbejderne får mere i løn, har strejken i løbet af de tre dage, den varede, også betydet, at mindst 54 containerskibe har måtte vente på at komme til kaj i de berørte havne.Flere medier i USA har de seneste dage skrevet, at strejken ifølge beregninger fra finans- og bankkoncernen JP Morgan ville koste USA's økonomi fem milliarder dollar hvert døgn, den varede - fem milliarder dollar svarer til 33,8 millirader kroner. Hvad de tre dages strejke i de 36 havne reelt har betydet for USA's økonomi, er vanskeligt at afgøre.Frem til midt i januar vil repræsentanter fra International Longshoremen Association og United States Maritime Alliance forhandle de sidste detaljer på plads.På grund af den tre dage lange strejke i de 36 havne er der sket en ophobning af gods - dels i havnene og dels på grund af, at de ventende skibe ikke har kunnet komme til kaj, hvilket vil påvirke forsyningskæderne i den kommende tid.