To lastbilchauffører er blevet hædret for deres indsats

Torsdag 3. oktober 2024 kl: 13:56

Af: Redaktionen Tidlig om morgenen mandag 15. januar i år kommer en 56-årig lastbilchauffør fra Greve kørende ad Motorvej E20 ved Køge Bugt. Da han ser et færdselsuheld forude, skynder han sig at spærre motorvejen med sin lastbil og får en 24-årig lastbilchauffør til at gøre det samme.









De to chauffører, der på den måde får lukket motorvejen for yderlig trafik omkring uheldsstedet, får føreren i en mast bil ud og starter hjerte-lunge-redning. Den 24-årige lastbilchauffør henter en dyne og sikrer hele tiden, at både føren af personbilen og en passager ikke er alene. De to lastbilchauffører bliver på stedet, indtil politi og ambulance kommer til og overtager.





Midt- og Vestsjællands Politi fremhæver, at de to mænd ydede en indsats ud over det sædvanlige og var en stor hjælp for både politi og sundhedspersonale, hvorfor begge mænd er blevet tildelt en dusør.





Fakta - Sådan bliver en borger indstillet til en dusør:

Borgere bliver som hovedregel indstillet til dusør af typisk en politiansat, som har været involveret i en hændelse, hvor den første og umiddelbare vurdering er, at en borger har gjort en ekstraordinær indsats og derfor bør hædres.



Indstillingen vurderes herefter ledelsesmæssigt og i henhold til interne regler om tildeling af dusører til private, inden den endelige beslutning om tildeling af en dusør tages.





(Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi)

