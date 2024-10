Den ene tog den anden sværlasttrailer med på ladet

Torsdag 3. oktober 2024 kl: 11:25

Chassis-opbygning:

Heavy Duty chassis med længdevanger opsvejset i I-profil

Ekstra svære flangetykkelse for ekstra stivhed

Tætsiddende IPE100 tværvanger i hele trailerlængden

Meget kraftig UNP160 kantskinne, der er glat udadtil

Cyklistværn i begge sider

Bund udført i 28 mm hårdttræsplanker

2 x 8 stk. 10 tons sværlast binderinge i kantskinner

3 x 6 stk. 80 x 50 mm sokler, som flugter på tværs

Surring i 16 mm rund jern i bunden af kantskinner

12 stk. containerlåse med twist lock passende til 2 x 20, 1 x 40 og 1 x 20 fods container i midterstilling

Kæpstokkemagasin inklusiv 12 kæpstokke

2 stk. værktøjskasser i rustfristål

1 stk. åben strøkasse

1.500 mm stålfront på kraftig rørprofilramme

2 stk. færgeringe i hver side og 2 stk. færgeringe i bagenden

3 stk. stiger på tværs 3.000/6.000/9.000 mm fra front

Lidt om ITS Danmark A/S:



Af: Redaktionen Om de to nye Kel-Berg svælasttrailere:Kel-Berg trailerne, der er monteret med tre ni-tons luftaffedrede aksler med skivebremser, hvor første aksel er løftbar og tredie aksel er selvstyrende, er er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.ITS Danmark A/S har specialiseret sig i international ekspres- og kurerkørsel med levering inden for 12-36 timer i Europa. ITS Danmark A/S har terminaler i Danmark og Stavanger og har ugentlige afgange mellem Danmark og Aberdeen i Skotland. Derudover har ITS Danmark A/S specialtransporter med lastbil rundt i Skandinavien og Europa.



På terminalen i Kolding, der er bemandet døgnet rundt, råder ITS Danmark A/S over 10.000 kvadratmeter indhegnet og lukket grund med 700 kvadratmeter terminalfaciliteter til eksempelvis omlæsning af gods og toldbehandling. ITS Danmark tilbyder som en specialitet pakning af gods i færdiglavede trækasser efter ønske.





