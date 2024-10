Vognmandsorganisation kalder transportministeren for Transportkøbernes minister

Vognmændene i Danmark synes ikke altid, de er velsignet med ministre på deres område, som forkæler dem med gunstige vilkår. Men det hører trods alt til sjældenhederne, at den ansvarlige minister uden at rådføre sig med branchen eller i direkte modstrid med dens erklærede ønsker tager selvstændige initiativer, der er decideret skadelige for transporterhvervet.





Indtil nu.





For transportminister Thomas Danielsens (V) meddelelse om, at han agter at afskaffe reglerne på varebilområdet fra 1. januar 2025 dukkede op uden varsel og dertil med en statsgaranteret skadevirkning.





Men ikke blot det: For ministeren må enten tale mod bedre vidende, eller også kender han ikke sine egne styrelsesorganers oplysninger, når han som forsvar for at afskaffe reglerne påstår, at de har været uden effekt.





Som man kan læse inde i bladet på side 10-12 (DTL-Magasinet Danske Vognmænd - nummer 7), har Færdselsstyrelsen siden reglernes indførelse i 2019 afvist i hundredvis af ansøgninger om varebilstilladelser og tilsvarende inddraget et stort antal tilladelser, fordi virksomhederne ikke har levet op til regelsættets krav om orden i økonomien, restancer, konkurser mv.





Reglerne har med andre ord haft præcist den effekt, de var tiltænkt: at rydde op i en varebilbranche som notorisk var som taget ud af Det Vilde Vesten.





Thomas Danielsen, som ellers priser sig af at være rundet af og forstå transportbranchen, har endda udtalt, at det ikke kræver mere end et kørekort at fragte gods fra A til B i en varebil.





Udover at være en grov forenkling er det også en horribel nedvurdering af en branche, som mange gode kræfter i en årrække har kæmpet for give et professionelt renommé, herunder DTL og Specialforeningen for Kurér- og Varebilstransportører (SKV).





Så cui bono? som man spurgte i det gamle Rom. Hvem gavner det?





Først og fremmest har Danske Medier og DAO været ene om at ønske reglerne afskaffet og været himmelhenrykte over ministerens beslutning. For det er vand på deres mølle, når alle besværlige og fordyrende krav om uddannelse og tilladelser er ryddet af vejen.





Historisk og ideologisk stiller Danmarks transportminister sig hermed på linje med en række østeuropæiske lande, som med al magt forsøgte at bekæmpe den regulering i EU’s vejpakke, hvormed det lykkedes med at skabe et fundament for ordentlige forhold i vejtransporten på kontinentet.





Nu bliver det endnu billigere, at få østeuropæiske chauffører til at køre tre avis- og pakkeruter på landevejene i Sydjylland, så Politiken kan komme rettidigt ud til abonnenterne. Foruden selvfølgelig alle de tvivlsomme operatører, som nu igen får adgang til at køre gods i varebiler uden skelen til krav om økonomi og restancer til det offentlige osv.





Men varebilvognmændenes interesser i ordentlige forhold efterlades i grøftekanten med ministerens planer.





Man kan med fordel hente indsigt hos den navnkundige konservative justitsminister Erik Ninn Hansen, som citeres for følgende: Undgå at bære nag, men husk, hvad de hedder.





Transportministeren vil med afskaffelsen af varebilsreglerne sikre, at hans navn vil blive husket som transportkøbernes minister. Effekterne af afskaffelsen vil kunne mærkes længe efter, han har forladt ministeriet for sidste gang.





Til gengæld vil de klæbe til hans navn.









