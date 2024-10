Truckcenter udvider mod nord

Onsdag 2. oktober 2024 kl: 11:30

Fakta:

Truck Center Kolding har i dag 29 medarbejdere, mens AMC Lastbiler har 28. Fremover vil TCK have 57 medarbejdere i sine fem afdelinger i Kolding, Odense, Aarhus, Randers og Hobro

Truck Center Kolding blev etableret i 2018, mens AMC blev etableret i 1992.

Bruttofortjenesten i 2023/2024 var på 20,8 millioner kroner hos Truck Center Kolding, mens den var på 19,5 millioner kroner hos AMC

Resutatet før skat var i i 2023/2024 på 5,6 millioner kroner i TCK og på 5,0 millioner kroner i AMC.

Egenkapitalen i TCK var på 11,0 millioner kroner, mens den var på 8,3 millioner kroner i AMC

Af: Redaktionen I forbindelse med opkøbet introducerer Truck Center Kolding ApS en ny fælles profil for virksomhederne, der skifter navne og fremover blive drevet som en fælles fuld integreret enhed under en fælles markedsføringsprofil - TCK-efterfulgt af bynavnet - og med fælles systemer.Truck Center Kolding's afdelinger vil skifte navn til TCK Kolding og TCK Odense, mens AMCs afdelinger ændrer navne til TCK Aarhus, TCK Randers & TCK Hobro. Navneændringen er et direkte symbol på selskabernes fælles vision om at skabe et sammenhængende og stærkere brand, en integreret enhed, der kan levere optimale løsninger til både TCK's og AMC's kunder - med en større geografisk dækning.Truck Center Kolding ApS servicekoncept, hvor der tilbydes en ”One Stop Shop-løsning” med reparation af lastbiler, trailere, hydraulik og dæk, samt en 24/7 vagtordning, hvor mange opgaver kan klares under samme tag, vil blive et centralt element i den fremtidige fælles profil under TCK-navnet. Herudover vil de enkelte afdelinger fortsætte med de specialer, de har.TCK-koncernen vil fortsat servicere alle lastvognsmærker - eksempelvis Scania, Volvo og Mercedes-Benz. I AMC's afdelinger vil man tillige fortsætte som DAF-servicepartner, ligesom man i Aarhus-afdelingen fortsætter sit speciale med at servicere busser - primært af mærkerne Irizar, VanHool, og VDL.- Efter at vi nu er veletableret i Kolding med helt nye bygningsmæssige faciliteter fra 2021, er det tid til at fortsætte ekspansionen. Derfor er det dejligt at vi kan købe AMC, for den virksomhed er drevet efter de samme værdier som TCK's, nemlig at være proaktive, fleksible, løsningsorienterede, ambitiøse og innovative, siger ejer og direktør i Truck Center Kolding ApS, Henrik Conradsen, og fortsætter:- Opkøbet af AMC Lastbiler et nærmest perfekt match for os. Og det er et stort plus at direktør Claus Nørskov har lyst til at fortsætte nogle år endnu og give en hånd med til at få den nye profil ført ud i livet.Ejeren og direktøren for AMC Lastbiler A/S, Claus Nørskov, der fortsat skal lede AMC-afdelingerne, understreger, at det har været afgørende for ham at finde en løsning, der god for AMC's loyale medarbejdere og kunder.- Kontinuitet og stabilitet er vigtigt for mig. Med Henrik Conradsen har jeg på den ene side fundet en person med de rette kompetencer, og med lyst til at fortsætte AMC, og på den anden side en, der har ungdommens gå-på-mod og lyst til at forandre, og investere i udviklingen, så vi hele tiden er relevante for vore kunder. Jeg havde i februar 2024 været direktør i AMC i 30 år, så når vi når 4-5 år længere frem har jeg nok udstået min ”værnepligt”, siger han.