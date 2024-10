TRANSPORTVIRKSOMHEDER MED PAKKEDISTRIBUTION OG FAGFORBUND:: SVM-Regeringen gør svindel og bedrageri muligt ved at afskaffe krav til varebiler

SVM-Regeringen gør svindel og bedrageri muligt ved at afskaffe krav til varebiler

TRANSPORTVIRKSOMHEDER MED PAKKEDISTRIBUTION OG FAGFORBUND:

Tirsdag 1. oktober 2024 kl: 15:02

Driftsdirektør i Bring Danmark, Bjarne E. Lauritsen. (Foto: Bring)

"SVM-Regeringen vil igen åbne døren på klem for lyssky forretninger med den begrundelse, at der skal findes besparelser i centraladministrationens embedsværk. Men det nytter ikke at afbureaukratisere, når det fører til mere kriminalitet og social dumping".



"...imidlertid igen at åbne døren på klem for disse lyssky forretninger med den begrundelse, at der skal findes besparelser i centraladministrationens embedsværk. Det er simpelthen en ommer"

Det kræver mere end et kørekort at køre varebil



"Men at køre varebil kræver mere end blot et kørekort. Det kræver uddannelse at forstå køretøjets fysiske begrænsninger og sikre, at godset håndteres ansvarligt. Chaufførerne tilbringer størstedelen af deres arbejdsdag på de danske veje omgivet af bløde og hårde medtrafikanter, som vi har et ansvar for kommer sikkert i skole, på arbejde og videre i livet. At fjerne varebilstilladelserne vil føre os tilbage til en tid, hvor ufaglærte chauffører var en fare for både sig selv og deres medtrafikanter".







- Danmark bør ikke afskaffe regler, der har gjort os til et foregangsland og sikret fair konkurrence, socialt bæredygtige løsninger og bedre arbejdsforhold. Når det eneste reelle argument for afskaffelse af varebilstilladelserne er besparelser, må vi spørge: Hvad er trafiksikkerhed, social ansvarlighed og bæredygtige forretninger værd, spørger de hos Bring, Danske Fragtmænd, GLS og fagforbundet 3F.





- Det nytter ikke at afbureaukratisere, når det fører til mere kriminalitet og social dumping. Det går stik imod FN’s ottende verdensmål om at sikre anstændige job og arbejdsforhold. Vi er glade for, at SF vil forhandle med ministeren om afskaffelsen og dermed støtter op om vores bekymringer. Spørgsmålet er, hvad Socialdemokratiet vil. De var også med til at vedtage kravene om varebilstilladelser i slutningen af 2010'erne. Mener Socialdemokratiet, at der er noget, der nu har ændret sig? Det skal være en fordel at drive forretning på ordentlig vis i Danmark. Vi opfordrer derfor SVM-Regeringen til at genoverveje, om afskaffelsen af varebilstilladelserne stemmer overens med den fremtid vi ønsker for branchen i Danmark. Lad os lære af vores fejl, ikke gentage dem, lyder det fra Bjarne E. Lauritsen, driftsdirektør i Bring, Peter B. Jepsen, direktør i Danske Fragtmænd, Steen Ravnsbæk Kristensen, direktør for GLS, og Jan Villadsen, der er gruppeformand i Transportgruppen under 3F.





Af: Redaktionen Repræsentanter for tre større aktører inden for pakkedistribution, Steen Ravnsbæk Kristensen, Bjarne E. Lauritsen, Peter B. Jepsen skriver samme med formanden for fagforbundet 3F's transportgruppe, Jan Villadsen følgende:Som led i SVM-regeringens finansforslag, der blandt andet indebærer en besparelse på 1.000 årsværk i centraladministrationen, lægger SVM-regeringen, som vi tidligere har beskrevet her på transportnyhederne.dk, op til at afskaffe kravene om varebilstilladelser i varebilssektoren.Kravene blev indført tilbage i 2019 efter, at en række sager med omfattende svindel, socialt bedrageri, illegal arbejdskraft og sort arbejde havde rystet transportsektoren og gjorde det umuligt for ordentlige selskaber at konkurrere på lige vilkår med virksomheder, der så stort på reglerne.Med kravet om varebilstilladelser og uddannelse af chauffører har der ifølge Bring, Danske Fragtmænd, GLS og fagforbundet 3F været et væsentligt bedre grundlag for ordentlige forhold i branchen.Men nu agter SVM-Regeringen med Thomas Danielsen som ansvarlig minister på transportområdet blandt andet at fjerne tilladelseskravet for varetransport med varebiler på op til 3.500 kg totalvægt.Dermed vil SVM-Regeringen, lyder det fra Bring, Danske Fragtmænd, GLS og fagforbundet 3FDe tre store transportører ønsker sammen med 3F at undgå at komme tilbage til de lovløse tilstande, der herskede før 2019, og som i 2010 fik daværende skatteminister og nuværende forsvarsminister og formand for Venstre, Troels Lund Poulsen, til at udtale efter en aktion fra Skat, der konstaterede stribevis af lovbrud på varebilsområdet, at "det ligner nærmest et forbryderkatalog med både socialt bedrageri, illegal arbejdskraft og sort arbejde".Bring, Danske Fragtmænd, GLS og fagforbundet 3F frygter, at det igen skal være den dagligdag de som transportører og chauffører skal agere i.De anerkender ønsket om at reducere unødvendig bureaukrati, men at fjerne varebilstilladelserne er efter deres mening den forkerte vej at gå.Transportminister Thomas Danielsen har til MobilityWatch sagt, at "...hvis nogen vil lave bedrageri, så er det jo ligegyldigt, hvilke regler vi har".Til den udtalelse svarer Bring, Danske Fragtmænd, GLS og fagforbundet 3F:- Hvis det er den tankegang, regeringen bruger til at træffe beslutninger, så lad os i samme omgang afskaffe alle øvrige regler, vi som land har kæmpet for at indføre og efterleve.Thomas Danielsen har slået den foreslåede afskaffelse af varebilstilladelserne hen med, at "vi har at gøre med, at varer skal køres fra A til B på fremmed regning, og det har man altså et kørekort til. Man behøver ikke have en varebilstilladelse eller en chauffør, der har været på skolebænken i adskillige timer for at køre en varebil, fordi varerne stykvis vejer over 11 kg."Til den udtalelse lyder det fra Bring, Danske Fragtmænd, GLS og fagforbundet 3F:I stedet for at afskaffe varebilstilladelserne bør SVM-Regeringen ifølge Bring, Danske Fragtmænd, GLS og fagforbundet 3F rette fokus mod 11 kg-reglen, der undtager visse transportører fra bestemmelserne i godskørselsloven.De kalder undtagelse for en tåbelig regel, der skaber unødvendige huller i reguleringen, hvor aktører kan omgås reglerne og slippe for omkostninger til vognmandskurset og uddannelse af chauffører baseret på vægten pr. stykke gods.- Hvis vi virkelig ønsker at styrke transportbranchen, bør vi i stedet fjerne sådanne undtagelser og sikre, at alle operatører spiller efter de samme regler - hvilket samtidigt vil lette arbejdet for politiet, som tidligere har meldt om problemer med håndhævelse af reglen, påpeger Bring, Danske Fragtmænd, GLS og fagforbundet 3F.De peger på, at mens SVM-Regeringen i Danmark overvejer at afskaffe varebilstilladelser, indfører Norge en lignende ordning mod social dumping, og Sverige har haft den i årtier.