Af: Redaktionen - Med den nye industripolitiske virkelighed, vi befinder os i, er det er afgørende, at vi også i fremtiden har stærke danske erhvervs- og produktionshavne. Det sikrer både, at vi er uafhængige af fremmede magter, ligesom det giver gode danske arbejdspladser, siger forbundsformand i Dansk Metal, Claus Jensen, og uddyber:- Vi skal have fundet en vej, der sikrer, at de store klimamål kan realiseres i Danmark til gavn for danske arbejdspladser. Det sker kun hvis politikerne sørger for at investere i vores basale fælles havneinfrastruktur. Sejlløb og ordentlige veje til og fra vores vigtige havne er alfa og omega, så her må politikerne spæde til, hvis de ønsker at løfte Danmarks konkurrenceevne.Claus Jensen, der har været et af medlemmerne i Havnepartnerskabet fremhæver, at det blandt andet handler om at få uddybet sejlrenderne, øget kajbæreevnen og sikre et større areal til erhvervshavne, så den grønne omstilling også bliver til danske arbejdspladser.Erhvervshavne har potentialet til at spille en nøglerolle i fremtidens Produktionsdanmark. Både når det kommer til eksport, men også i forhold til produktionen af skibe og grønne teknologier, som for eksempel havvind.Det kræver ifølge Claus Jensen, at det bliver langt lettere at komme i gang med arbejdet.- Der er kort sagt alt for meget bøvl og bureaukrati. Myndighedsbehandlingen skal gå meget hurtigere, så virksomheder og infrastrukturprojekter hurtigere kan bruge deres tid på at skabe reel værdi i stedet for at vente på de rette stempler. Politikerne skal sørge for, at vejen ligger åben, så virksomheder, der gerne vil sikre de grønne projekter, også får mulighed for rent faktisk at gøre det. Ellers risikerer vi, at arbejdspladser flytter til konkurrerende havne syd for grænsen, som hurtigere tilpasser sig behovet i den grønne industri, siger han.I alt er partnerskabet kommet med en række overordnede anbefalinger til SVM-Regeringen og Folketinget forud for, at regeringen ventes at præsentere en egentlig strategi for danske erhvervshavne.Partnerskabet havde en formand udpeget af erhvervsministeren samt medlemmer udpeget efter indstilling af følgende organisationer:













