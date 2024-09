Dialog mellem myndigheder og transportbranche opdateret vejledning om udlejning og godskørsel

Fredag 27. september 2024 kl: 15:46

Om vejledningen:

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen På baggrund af input fra vejtransportbranchen har Færdselsstyrelsen i samarbejde med branchen og politiet arbejdet på en tilpasning af reglerne på området. Det gælder dokumentation af lejeforholdet og dokumentation af ansættelsesforhold.Med den nye vejledning bliver det ifølge Færdselsstyrelsen lettere at opfylde dokumentationskravet om lejeforholdet ved udlejningskøretøjer, der er udlejet i 30 dage eller mere og er registreret i Motorregistret.Det betyder, at for køretøjer, der er indregistreret i Motorregistret, kan lejeforholdet ved en kontrol dokumenteres med politiets opslag i Motorregistret. Chaufføren behøver i disse tilfælde ikke at gøre mere for at dokumentere lejeforholdet.Færdselsstyrelsen peger på, at førere af køretøjer, der ikke er indregistreret i Motorregistret, forsat skal dokumentere lejeforholdet under kørsel på anden vis, hvilket kan gøres elektronisk.Ansættelsesforholdet kan også dokumenteres elektronisk. Det kan eksempelvis ske ved, at chaufføren viser uddrag af sin ansættelseskontrakt eller sin seneste lønseddel i e-Boks.Lørdag 1. juli 2023 trådte nye regler i godskørselsbekendtgørelsen i kraft om brug af lejede køretøjer uden fører til godskørsel for fremmed regning.De nye regler stillede blandt andet krav om dokumentation af lejeforholdet og førerens ansættelseskontrakt under kørslen.Færdselsstyrelsen udgav 20. marts 2024 en ny vejledning på området, der præciserede, at leasede køretøjer var omfattet af reglerne. I den forbindelse henvendte branchen sig.Færdselsstyrelsen så på den baggrund den juridiske fortolkning af reglerne i gennem igen, og et samarbejde med både branchen og politiet resulterede i en mere hensigtsmæssig løsning, der nu gør det muligt for branchen at opfylde kravene på en mere enkel måde.Interesserede kan læse mere om:Hvad man skal være opmærksom på ved udlejning af motorkøretøjer - klikHvad man skal være opmærksom på ved godskørsel for fremmed regning i et udlejningskøretøj - klik