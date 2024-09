- Det er vigtigt at at holde momentum

DANSKE REDERIER OM FORTSATTE FOR­HAND­LIN­GER­NE MARITIM ORGANISATION:

Fredag 27. september 2024 kl: 15:59

Af: Redaktionen

Mandag 30. september starter næste møde i IMO’s Marine Environment Protection Committee (MEPC) i London, hvor IMO’s 176 medlemslande arbejder på at udmønte den store klimaaftale fra 2023.









Landene skal blive enige om den regulering af den globale skibsfart, som skal være med til at sikre, at man når det vedtagne mål om klimaneutral skibsfart i 2050. Reguleringen skal vedtages til næste år og indarbejdes i de enkelte landes regelsæt fra 2027.









- Og selvom jeg ikke forventer de store gennembrud på dette møde, så er det enormt vigtigt, at for­hand­lin­ger­ne nu intensiveres blandt alle de vigtigste aktører. Det er helt nødvendige skridt på vejen mod et forhåbentligt rigtig godt resultat, siger Nina Porst, der er direktør for Klima, miljø og sikkerhed i Danske Rederier.









Danske Rederier bakker fuldt og helt op om ambitionen om, at den globale skibsfart skal være klimaneutral i 2050.









- Der er mange forskellige forslag på bordet. Og nogle er selvfølgelig bedre end andre, siger Nina Porst og peger på, at der er en række elementer, der er afgørende for, at en aftale kan blive rigtig god set med Danske Rederiers briller.









- Der skal etableres en prismekanisme, der kan mindske prisgabet mellem fossile og grønne brændstoffer. Der skal etableres en teknisk mekaniske, der gradvist skal reducere driv­hus­ga­s­in­ten­si­te­ten i det brændstof, der forbruges. Og vi har brug for en ”well to wake” tilgang, hvor man tager højde for brændstoffers fulde livscyklus, siger hun videre.









Nina Porst peger på, at IMO har 176 medlemslande med meget forskellige udgangspunkter og interesser - og at der er brug for en politisk aftale, der kan samle disse lande.









- Der er brug for en aftale, der også sikrer hjælp, herunder økonomisk. til de lande, blandt andet de såkaldte Small Island Developing States, der bliver særligt hårdt ramt af kli­ma­for­an­drin­ger­ne. Vi har brug for en aftale, der bidrager til det, man på engelsk kalder for ”a just and equitable transition”, hvor alle lande kommer med, siger Nina Porst.









